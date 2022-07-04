Em Vale Encantado

Homem invade condomínio, revira apartamentos e pula do quarto andar em Vila Velha

Invasor jogou objetos pelas escadas e destruiu pertences dos moradores. Tudo aconteceu no bloco B do residencial Praia da Baleia
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 11:20

Televisão e mesa que foram jogadas escada abaixo no condomínio invadido Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem invadiu um condomínio e aterrorizou moradores, neste domingo (3), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com os moradores, ele pulou o muro e arrombou a porta do bloco B do residencial Praia da Baleia.
"Ele começou a gritar 'chama a polícia', as crianças começaram a chorar, ficaram no quarto trancadas e [ele] quebrou a janela do apartamento. Ele mesmo gritava para chamar a polícia. Estava alucinado", falou um morador que preferiu não se identificar.
Primeiro, o homem invadiu um apartamento do segundo andar. Dois irmãos, de 13 e 15 anos, estavam no local e ficaram muito assustados. "Meu filho me ligou, falou 'mãe, tem um cara aqui com faca'. Aí eu só ouvi o barulho dele quebrando as coisas lá, vim correndo desesperada. Cheguei aqui [ele] estava quebrando tudo ainda", disse a mãe dos adolescentes.
O homem, que já estava com uma faca, pegou outra no apartamento e obrigou um dos meninos a segurar.
Móvel foi quebrado por invasor em condomínio em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
De acordo com moradores, o homem se cortou no vidro da janela. Ele tentou entrar em outros apartamentos e acabou invadindo um do quarto andar. Uma comerciante de 53 anos estava sozinha no local e entrou em pânico.
A reportagem conversou por telefone com a moradora do quarto andar que ficou refém do invasor. Ela disse que o homem arrombou a porta com socos e chutes. Ela relatou ainda que correu para o quarto, trancou a porta e se escondeu no guarda-roupa por cerca de 20 minutos. O homem quebrou vários objetos do imóvel. O invasor jogou escada abaixo uma televisão de 50 polegadas, mesa e uma bicicleta ergométrica.
Segundo os moradores, quando a Polícia Militar chegou, o homem pulou de uma janela do quarto andar e acabou se machucando. O invasor, que teria entre 30 e 40 anos, chegou a ser colocado no carro da PM, mas depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, ele recebeu os primeiros socorros e foi transferido de uma ambulância para um hospital.
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha pela Polícia Militar, na noite do de sábado (2). "O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de constrangimento mediante violência ou grave ameaça e cárcere privado. Após receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", disse a corporação, em nota.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

