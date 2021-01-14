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Tentou se esconder

Homem invade casa, esfaqueia idosos e é morto a tiros em Cariacica

O suspeito de 33 anos invadiu a residência e disse ao idoso de 81 anos e sua mulher, de 68, que queria se esconder para fugir de bandidos que queriam matá-lo. Ele se assustou e acabou esfaqueando o casal, sendo morto em seguida por criminosos
Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

14 jan 2021 às 08:50

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 08:50

Flexal
Casa onde a violência aconteceu, em Cariacica Crédito: Divulgação | TV Gazeta
Um homem de 33 anos, identificado como Maxwell Tibúrcio de Oliveira, foi morto a tiros após invadir uma residência no bairro Flexal II, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (13). Na tentativa de escapar de bandidos, ele entrou na casa de dois idosos e acabou os esfaqueando  antes de ser encontrado e assassinado. 
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, por volta das 22 horas, o casal de idosos, uma mulher de 68 anos e um homem de 81 anos, assistiam TV na sala quando o homem de 33 anos entrou assustado na casa. Ele disse ao casal que queria se esconder para tentar fugir de bandidos que queriam matá-lo.
Assim que a residência foi invadida, o idoso de 81 anos, que é barbeiro, começou a passar mal. A mulher, então, foi até a cozinha buscar água para o marido. Nesse momento, o homem, que, segundo moradores do bairro, é usuário de drogas, se assustou com a situação, foi atrás da idosa e deu uma facada nas costas dela. O marido, ao ver a esposa sendo esfaqueada, entrou em luta corporal com o suspeito e levou uma facada na cabeça. Durante a luta com o invasor, o chegou a conseguir dar uma facada na perna do homem, mas este logo tomou o facão do idoso e o acertou.
Com a gritaria na casa, os dois homens que estavam perseguindo o invasor perceberam que ele estava na residência e a invadiram, dando vários tiros no suspeito, que morreu na casa do casal de idosos. 
Enquanto os bandidos ainda estavam na casa, a idosa conseguiu pular o muro de trás da casa e pedir socorro a vizinhos. Quando os assassinos foram embora, o casal foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento do bairro Flexal, em Cariacica, e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em Cariacica
Pronto atendimento em Flexal Crédito: Divulgação | TV Gazeta
De acordo com apurações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (14) a idosa de 68 anos já havia recebido alta hospitalar. Já o idoso de 81 anos, que foi esfaqueado na cabeça, continuava internado. A senhora está com medo de voltar para casa e está recebendo os cuidados da filha.
Acionada, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela DHPP de Cariacica e que até o momento ninguém foi preso.
Com informações da TV Gazeta

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