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Sete tiros

Homem invade casa e é morto após partir para cima de PMs na Serra

Segundo ocorrência, suspeito recebeu ordens da PM para sair do local, mas não obedeceu e ainda teria atacado um dos policiais no local com chave de fenda e faca

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 09:55
Um homem foi morto a tiros pela Polícia Militar após invadir o quintal de uma casa no bairro Barro Branco, na Serra, por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (27). Ele estava com uma chave de fenda e uma faca. A dona da residência pediu que ele saísse do local e acionou a PM. O suspeito recebeu ordens dos militares para sair, mas não obedeceu e ainda teria atacado um dos policiais.
No boletim de ocorrência da PM consta que o homem – que não teve a identidade divulgada – foi atingido por sete tiros: quatro na barriga, um na região pélvica e dois no braço esquerdo.
Homem invadiu casa e acabou morto por PMs na Serra
Homem invadiu casa e acabou morto por PMs na Serra Crédito: Reprodução
A dona da casa contou à reportagem da TV Gazeta que o suspeito teria pulado o muro para ter acesso à residência. A moradora relatou que o indivíduo estava aparentemente transtornado, parecendo estar sob efeito de drogas.
Os policiais chegaram ao local após o acionamento e encontraram o suspeito ainda na residência. Foi ordenado que ele saísse do quintal da casa e se entregasse, mas o homem não acatou a ordem. Segundo ocorrência da PM, ele dizia frases aleatórias.
A PM relatou que militares usaram gás de pimenta para tentar imobilizar o suspeito, que mesmo assim não se entregou. Os policiais pediram reforço no efetivo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para dar suporte à ocorrência. Conforme o boletim de ocorrência, o homem gritou que não sairia e que estava ali "para matar ou morrer". 
Os PMs conseguiram se aproximar do homem e, durante a abordagem, ele tentou atacar os militares com a chave de fenda e a faca. Ao perceber o risco, um dos policiais usou o bastão retrátil. De forma violenta, o suspeito arrancou o bastão da mão do militar, segundo relatado na ocorrência, e, em seguida, um militar voltou a dar ordem de parada e sacou a arma, pedindo que o suspeito se entregasse.
Novamente, o suspeito foi em direção ao militar com a faca, fazendo com que o policial caísse no chão. Neste momento, outro militar que estava no local atirou cinco vezes contra o indivíduo, e o PM que estava no chão efetuou mais cinco disparos.
Homem invadiu casa e acabou morto por PMs na Serra
Casa foi invadida e homem foi morto no quintal Crédito: Fernando Estevão
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foram oito tiros disparados por dois agentes em direção ao suspeito. O  homem foi atingido por quatro tiros: um na barriga, outro na região pélvica e dois no braço esquerdo. Ele chegou a ser socorrido pata o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, mas teve a morte confirmada no local.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Por meio da Corregedoria, a Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada desta quinta-feira (27) e se deparou com um indivíduo em transtorno mental que não aceitava a ordem de saída da residência. Foi necessário o uso progressivo da força, com o emprego de espargidor de gás de pimenta e bastão retrátil para conter o agressor, que continuou alterado, fazendo ameaças com armas brancas em suas mãos.
Segundo a Polícia Militar, para preservar a vida dos moradores e da equipe policial, foi utilizado como último recurso o disparo de arma de fogo, causando ferimentos ao invasor, que foi socorrido ao pronto socorro, onde foi constatado o óbito.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio em confronto com agente do Estado e seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que investiga ocorrências envolvendo agentes de segurança.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A faca e a chave de fenda utilizada pelo suspeito foi apreendida e entregue na 3ª Delegacia Regional da Serra e será encaminhada à perícia.

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