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Jardim Camburi

Expositor é agredido em Vitória por tirar foto de grupo que usava droga

Vítima é muito conhecida na pracinha onde ocorreu a agressão, nesta quarta-feira (26). O homem precisou ser levado para o hospital; quatro pessoas foram detidas
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 out 2022 às 17:06

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 17:06

Um expositor de brinquedos de 60 anos foi agredido após tirar fotos de um grupo de jovens que usava drogas na Praça Nilze Mendes, em Jardim CamburiVitória, na tarde desta quarta-feira (26). A vítima precisou ser socorrida para o hospital e quatro suspeitos foram levados para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, o expositor informou que estava montando um pula-pula na praça quando viu alguns suspeitos usando drogas. "Indignado com a situação, ele tirou fotos para levar à delegacia. Então, os indivíduos foram questionar o motivo das fotografias e também solicitaram que fossem apagadas, porém o homem se recusou e em seguida foi agredido com socos e chutes", disse a corporação, em nota.
A vítima ficou lesionada, caída no chão, e precisou ser socorrida pelo Samu. Equipes da PM conseguiram localizar quatro suspeitos: dois adolescentes de 15 e 17 anos, e duas moças de 17 e 20 anos.
Expositor é agredido em Vitória por tirar foto de grupo que usava droga
"Todos confirmaram o fato e disseram que o homem se recusou a apagar as imagens. Informaram ainda que ele agrediu primeiro a jovem de 20 anos e por este motivo o agrediram", completou a PM.
O expositor chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) mas recebeu alta por volta das 17h. Os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória, e a ocorrência está em andamento. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os conduzidos", informou a Polícia Civil.
Amiga da vítima, a também expositora Karina Fonseca disse que todos estão indignados com a situação. "É uma praça totalmente de família, nunca aconteceu uma coisa dessas. A gente está muito triste por essa violência. Ele é um senhor que trabalha tanto no sol e na chuva, luta diariamente. A gente só quer que tenha justiça e essas pessoas possam ser penalizadas. Ele precisou levar alguns pontos na perna, ficou bastante ralado", desabafou. 
Questionada, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que "agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) realizam patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro Jardim Camburi, diariamente, realizando abordagens e prisões quando assim necessárias. A população pode acionar a GCMV pelo telefone 190".

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