Um expositor de brinquedos de 60 anos foi agredido após tirar fotos de um grupo de jovens que usava drogas na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, Vitória, na tarde desta quarta-feira (26). A vítima precisou ser socorrida para o hospital e quatro suspeitos foram levados para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, o expositor informou que estava montando um pula-pula na praça quando viu alguns suspeitos usando drogas. "Indignado com a situação, ele tirou fotos para levar à delegacia. Então, os indivíduos foram questionar o motivo das fotografias e também solicitaram que fossem apagadas, porém o homem se recusou e em seguida foi agredido com socos e chutes", disse a corporação, em nota.
Expositor é agredido em Vitória por tirar foto de grupo que usava droga
"Todos confirmaram o fato e disseram que o homem se recusou a apagar as imagens. Informaram ainda que ele agrediu primeiro a jovem de 20 anos e por este motivo o agrediram", completou a PM.
O expositor chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) mas recebeu alta por volta das 17h. Os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória, e a ocorrência está em andamento. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os conduzidos", informou a Polícia Civil.
Amiga da vítima, a também expositora Karina Fonseca disse que todos estão indignados com a situação. "É uma praça totalmente de família, nunca aconteceu uma coisa dessas. A gente está muito triste por essa violência. Ele é um senhor que trabalha tanto no sol e na chuva, luta diariamente. A gente só quer que tenha justiça e essas pessoas possam ser penalizadas. Ele precisou levar alguns pontos na perna, ficou bastante ralado", desabafou.
Questionada, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que "agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) realizam patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro Jardim Camburi, diariamente, realizando abordagens e prisões quando assim necessárias. A população pode acionar a GCMV pelo telefone 190".