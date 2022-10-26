Expositor é agredido em Vitória por tirar foto de grupo que usava droga

"Todos confirmaram o fato e disseram que o homem se recusou a apagar as imagens. Informaram ainda que ele agrediu primeiro a jovem de 20 anos e por este motivo o agrediram", completou a PM.

Amiga da vítima, a também expositora Karina Fonseca disse que todos estão indignados com a situação. "É uma praça totalmente de família, nunca aconteceu uma coisa dessas. A gente está muito triste por essa violência. Ele é um senhor que trabalha tanto no sol e na chuva, luta diariamente. A gente só quer que tenha justiça e essas pessoas possam ser penalizadas. Ele precisou levar alguns pontos na perna, ficou bastante ralado", desabafou.