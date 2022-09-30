Homem invade casa de ex e mata a facadas o atual namorado de jovem no ES

Um homem invadiu a casa da ex-namorada na noite de quarta-feira (28) e matou a facadas o atual namorado dela, identificado como Lucas Eduardo Peixoto, de 20 anos, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com as Polícia Militar, suspeito ainda tentou esfaquear a ex, porém foi impedido por outras pessoas que estavam no local. O homem conseguiu fugir.
Por volta de meia-noite, policiais militares foram acionados para irem até o prédio onde a vítima morava. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo a PM, a jovem havia se separado do suspeito há cerca de três meses. Os militares fizeram buscas, no entanto, o homem não foi encontrado.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que as investigações e as diligências estão em andamento na Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.