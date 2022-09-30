Homem invade casa de ex e mata a facadas o atual namorado de jovem no ES

A Delegacia São Gabriel da Palha investiga o crime ocorrido na cidade na noite desta quarta-feira (28)

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.