Homem gera confusão e prejuízos ao invadir rodoviária e posto em Colatina

Um homem de 46 anos invadiu um posto de combustível localizado na Rua Germano Naumann Filho, no Centro de Colatina , no Noroeste do Estado, e danificou as bombas, mangueiras e placas do estabelecimento na madrugada desta terça-feira (28).

Antes do acontecimento, ainda durante a madrugada, o mesmo indivíduo também tinha causado transtornos na rodoviária da cidade, onde, segundo a Polícia Militar , danificou uma estrutura metálica utilizada pelos motoristas de uma empresa de viagem para a checagem de passagens.

Em um vídeo recebido pela reportagem da TV Gazeta, é possível notar o homem já no posto de combustível, puxando a mangueira de uma das bombas danificadas. Dois homens tentam conter a ação do indivíduo, que não teve o nome informado.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados por uma vigilante da rodoviária na madrugada de terça-feira (28) onde, segundo ela, um indivíduo estaria causando problemas. No momento em que a vigilante tentou intervir, o suspeito ficou agressivo e danificou uma estrutura metálica utilizada pelos motoristas de uma empresa de viagem para a checagem de passagens. Os militares realizaram buscas pela região, mas não encontraram o suspeito.

Após o transtorno causado na rodoviária, os mesmos policiais foram acionados para irem até um posto de gasolina, pois um homem estava danificando bombas de combustível. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com um suspeito, que tinha as mesmas características do indivíduo que causou danos na rodoviária. Ele estava bastante alterado e havia sido contido por outras pessoas.

Ao tentar se desviar da abordagem da polícia, o homem chegou a empurrar um agente e tentou dar chutes em outros policiais, além de proferir vários xingamentos aos militares.

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a gerente do posto de combustível, Cíntia Damiani, disse que o local já foi alvo da mesma situação há cerca de um ano. Ela ainda contabiliza os prejuízos, mas informou que os danos materiais só não foram maiores porque um motociclista que passava por perto e viu a situação, conteve o indivíduo e acionou a polícia.

"Ele danificou três bombas, bicos de combustível, tirou a mangueira e quebrou as placas de preço. Nós temos alarme, câmera de segurança, mas por causa dessa situação estamos estudando outras formas de melhorar a segurança" Cíntia Damiani - Gerente do posto de combustível

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde, segundo a Polícia Civil, assinou um termo circunstanciado por resistência e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.