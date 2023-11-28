Homem é preso suspeito de tentar estuprar crianças em Colatina

O homem foi preso por um investigador da da Polícia Civil de Colatina e levado à delegacia Crédito: Governo do ES

Um homem de 31 anos, suspeito de duas tentativas de estupro de vulnerável e de um furto, foi preso no bairro Castelo Branco, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (26). A prisão foi feita por um investigador da Polícia Civil que estava de folga, e teve o apoio da Polícia Militar

Segundo a Polícia Civil, o investigador avistou o indivíduo e fez o acionamento para que militares dessem apoio durante a prisão. O homem foi abordado e não tinha nada de ilícito com ele, mas houve a constatação de que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Linhares pelo crime de roubo, configurando recaptura.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Colatina. As investigações apontam que o indivíduo é autor de duas tentativas de estupro de vulnerável contra duas crianças de 11 anos, ocorridas na última quinta-feira (23), no município.