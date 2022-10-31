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No Sul do ES

Homem encontra irmão morto dentro de casa em Irupi

Ao perceber que o irmão não cumpriu com a rotina do dia, o familiar foi verificar o que havia ocorrido e o encontrou caído. No local, havia muito sangue em volta do corpo

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 17:17

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

31 out 2022 às 17:17
Um homem encontrou o irmão morto dentro de casa na localidade de Córrego Tia Velha, na zona rural de Irupi, no Sul do Estado, no início da noite desse domingo (30). De acordo com as informações do boletim da Polícia Militar (PM), a vítima foi identificada como Elias Francisco Miranda, de 65 anos.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar atendeu a ocorrência na zona rural de Irupi  Crédito: Carlos Alberto Silva
O irmão da vítima informou à PM que foi visitá-lo, pois notou que ele não cumpriu com a rotina do dia. Ao chegar à residência, observou que ela estava toda fechada e, quando olhou pela porta, viu o irmão caído com bastante sangue em volta.
Logo após, o homem ligou para o número 190 e chamou a polícia, sem entrar no imóvel. Quando a equipe chegou, encontrou a casa fechada e, para entrar e verificar a cena, foi preciso arrombar uma porta.
Segundo a PM, o cadáver apresentava uma lesão no pescoço. “Devido à dúvida sob a circunstância da morte foi necessário a perícia”, disse.
A polícia informou que foi constatado que a vítima sofreu um golpe na região da nuca causando uma lesão contusa, bem como um golpe na região do pescoço causando uma lesão corto-contusa, os quais seriam a causa da morte. “Todas aparentemente pelo mesmo instrumento, um martelo que foi recolhido pelos peritos”, divulgou a PM.

Questionamentos

Os militares questionaram aos familiares se a vítima teria recebido dinheiro ou algo de valor, já que poderia ser um latrocínio. Eles informaram que não sabiam, mas que a vítima fazia muitas “barganhas” com diversas pessoas.
A polícia também perguntou se ele tinha alguma rixa, briga ou desavença com alguém, no entanto os familiares disseram que era um homem calmo e que não tinha nenhum inimigo. Segundo a PM, não foi possível obter informações sobre o autor do crime.
Procurada, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Irupi. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, completou.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares
A PC destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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