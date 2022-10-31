Homem encontra irmão morto dentro de casa em Irupi

Um homem encontrou o irmão morto dentro de casa na localidade de Córrego Tia Velha, na zona rural de Irupi , no Sul do Estado , no início da noite desse domingo (30). De acordo com as informações do boletim da Polícia Militar (PM) , a vítima foi identificada como Elias Francisco Miranda, de 65 anos.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência na zona rural de Irupi Crédito: Carlos Alberto Silva

O irmão da vítima informou à PM que foi visitá-lo, pois notou que ele não cumpriu com a rotina do dia. Ao chegar à residência, observou que ela estava toda fechada e, quando olhou pela porta, viu o irmão caído com bastante sangue em volta.

Logo após, o homem ligou para o número 190 e chamou a polícia, sem entrar no imóvel. Quando a equipe chegou, encontrou a casa fechada e, para entrar e verificar a cena, foi preciso arrombar uma porta.

Segundo a PM, o cadáver apresentava uma lesão no pescoço. “Devido à dúvida sob a circunstância da morte foi necessário a perícia”, disse.

A polícia informou que foi constatado que a vítima sofreu um golpe na região da nuca causando uma lesão contusa, bem como um golpe na região do pescoço causando uma lesão corto-contusa, os quais seriam a causa da morte. “Todas aparentemente pelo mesmo instrumento, um martelo que foi recolhido pelos peritos”, divulgou a PM.

Questionamentos

Os militares questionaram aos familiares se a vítima teria recebido dinheiro ou algo de valor, já que poderia ser um latrocínio. Eles informaram que não sabiam, mas que a vítima fazia muitas “barganhas” com diversas pessoas.

A polícia também perguntou se ele tinha alguma rixa, briga ou desavença com alguém, no entanto os familiares disseram que era um homem calmo e que não tinha nenhum inimigo. Segundo a PM, não foi possível obter informações sobre o autor do crime.

Procurada, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Irupi. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, completou.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim , para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares