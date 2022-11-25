Homem é sequestrado na Serra e obrigado a fazer transferências bancárias

Um homem, de 44 anos, foi sequestrado e ficou cerca de 36 horas à mercê de criminosos na Serra. Ele foi sequestrado na noite de quarta-feira (23) e só foi solto na quinta-feira (24). Durante todo o tempo, ele foi obrigado pelos criminosos a fazer transferências bancárias via Pix e a sacar dinheiro.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava em um ponto de ônibus no bairro Chácara Parreiral, na Serra, quando parou em sua frente e três homens armados desceram. Eles cobriram o rosto dele com um capuz e o colocaram no veículo.
A vítima ainda detalha que os criminosos o levaram até uma casa, onde ele ficou em cárcere privado por 36 horas, sem comer e beber. O homem também sofreu ameaças e os criminosos o cobravam para fazer transferências bancárias e para sacar dinheiro. Após um dia e meio, a vítima foi libertada no bairro Jardim Limoeiro.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra e foi tramitada, inicialmente, para a Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS). O caso segue sob investigação e até o momento nenhum suspeito foi detido.