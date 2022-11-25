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Em imóvel na Serra

Apreendida tonelada de maconha que abasteceria tráfico na Grande Vitória

Investigações apontaram que o imóvel onde estava a droga, no bairro Costa Dourada, em Jacaraípe, era usado exclusivamente como base para armazenar os entorpecentes
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 nov 2022 às 13:32

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 13:32

Mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em imóvel na Serra
Mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em imóvel na Serra Crédito: Polícia Civil
Uma operação apreendeu uma tonelada e 68 kg de maconha em um imóvel no bairro Costa Dourada, em Jacaraípe, na Serra. Segundo a Polícia Civil, o espaço era utilizado para o armazenamento de drogas, que seriam distribuídas para diversas bocas de fumo da Grande Vitória. Um homem de 55 anos, responsável por guardar e distribuir os entorpecentes, não foi localizado no momento da operação.
A apreensão foi realizada por policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) na última segunda-feira (21), mas as informações sobre a operação foram divulgadas divulgada pela Polícia Civil somente na manhã desta quinta-feira (24).
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o imóvel onde as drogas foram encontradas era usado exclusivamente como base para armazenar os entorpecentes. No local, também foram apreendidas uma balança industrial e um caderno com anotações do tráfico de drogas.
A delegada Larissa Lacerda, adjunta do Denarc, disse que as investigações iniciaram a partir de informações do setor de inteligência, que realiza monitoramento de distribuidores de drogas na Grande Vitória. A equipe de investigação identificou uma residência usada pelo homem de 55 anos, com histórico criminal de tráfico de drogas, no bairro Costa Dourada e, durante monitoramento, a equipe soube que ele já tinha suspeitas da ação policial
“Em uma rápida ação, a equipe adentrou esse imóvel, que era usado exclusivamente, para depósito e armazenamento dessa maconha. O indivíduo encontra- se foragido e o departamento já representou por sua prisão preventiva. O local não era habitado e o indivíduo utilizava a residência há cerca de dois anos. Identificaram também que uma parte das drogas, por meio de embalagens vazias, que uma parte das drogas já havia sido distribuídas para bocas de fumo da Grande Vitória”, informou a delegada. 
O suspeito faz parte de uma organização criminosa, localizada na Serra, que realiza distribuição de drogas no município. As investigações vão seguir para identificar outros integrantes da organização.

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