Homem é preso suspeito de sequestrar e estuprar a ex em Barra de São Francisco

Um homem de 49 anos, suspeito de sequestrar e estuprar a ex-companheira, foi preso na manhã desta quarta-feira (30) no bairro Bambe, em Barra de São Francisco , Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Civil , o crime ocorreu no último domingo (27), na região de Nova Barra. O nome do indivíduo não foi divulgado.

De acordo com as investigações, a vítima, de 28 anos, manteve um relacionamento de oito anos com o suspeito. No dia do ocorrido, na madrugada do último domingo (27), a mulher saiu de seu serviço e pegou carona com um amigo, justamente por medo de ir embora sozinha, pois o ex-companheiro já estava ameaçando-a.

Em depoimento na delegacia, a vítima contou que logo que saíram, o suspeito começou a persegui-los, indo para cima deles com o carro. Eles tentaram ir até a delegacia e ao Batalhão da Polícia Militar, mas não conseguiram descer do veículo, pois o suspeito estava em outro carro cercando-os.

A vítima e o amigo tiveram que parar o carro em frente ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), pois o suspeito interceptou o veículo, impedindo que seguissem.

A vítima ainda relatou aos policiais que neste momento, ela desceu do carro para tentar conversar com o suspeito. Ele a puxou à força para dentro de seu veículo e, dali, seguiu com o carro para Mantena, em Minas Gerais

No caminho eles pararam em um posto de gasolina para abastecer, quando ela conseguiu pedir para um frentista chamar a polícia, mas o suspeito logo saiu com o carro novamente.

"Em sequência, a vítima foi levada para uma mata, onde foi agredida com puxões de cabelo, ameaçada pelo suspeito dizendo que iria matá-la e depois se matar e, a violentou sexualmente. Seguiram para Santa Luzia, depois para Mantenópolis e retornaram a Mantena, onde ela foi libertada, sem o celular. Ela foi imediatamente para um ponto de táxi e seguiu para esta delegacia para registrar o ocorrido”" Daniel Azevedo - Delegado adjunto da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco

Dois dias antes do ocorrido, o homem havia raptado o filho da vítima dentro da escola e depois de algumas horas devolveu a criança.

Após tomar conhecimento do ocorrido, a equipe da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco rapidamente representou pela prisão do suspeito, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta quarta-feira (30).