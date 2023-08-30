Polícia identifica suspeitos de assaltar duas vezes clínica em Cachoeiro

Dois suspeitos de assaltar duas vezes a mesma clínica de ortopedia em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, no início deste mês, foram identificados nesta quarta-feira (30) pela Polícia Civil . Apesar de ser ouvida na delegacia e confessar os roubos, a dupla foi liberada porque os dois não foram pegos em flagrante.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, os crimes ocorreram nos dias 9 e 18 deste mês. Os suspeitos, de 21 e 26 anos, utilizaram a mesma forma de agir nos roubos: entraram na recepção do setor de fisioterapia da clínica e, sob o pretexto de pedir um copo de água à recepcionista, anunciaram o assalto, aparentemente portando uma arma de fogo.

Polícia identifica suspeitos de assaltos à clínica em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um dos assaltantes, informou a polícia, já havia estado na clínica anteriormente, acompanhando um primo que seria cuidador de um paciente idoso. Ele saberia em qual gaveta o dinheiro do caixa estava guardado. Com essa informação, eles foram direto à gaveta e roubaram uma quantia de aproximadamente R$ 4 mil na primeira ação e R$ 2 mil no segundo crime.

Prisões durante a Operação Salvo-Conduto

Os suspeitos, conforme a Polícia Civil, foram identificados na manhã desta quarta-feira (30) e ambos possuem passagens por diversos crimes, como tráfico de drogas, roubo, receptação e violência contra a mulher. Eles residem no interior do município, mas estavam escondidos na casa da irmã de um deles, no bairro São Luiz Gonzaga.

A ação aconteceu durante a Operação Salvo-Conduto, cujo objetivo é proporcionar segurança e tranquilidade aos comerciantes e moradores do município, por meio da identificação, localização e prisão dos responsáveis por crimes patrimoniais na zona urbana e rural de Cachoeiro de Itapemirim.