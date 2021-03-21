Homem é preso suspeito de ameaçar e estuprar mulher em Mimoso do Sul

Na delegacia, o suspeito negou o crime. Ele disse que viu a vítima passando, mas não fez nada contra ela. O homem foi autuado por estupro e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o delegado, o preso já foi condenado e cumpriu pena pelo mesmo crime cometido em Mimoso do Sul.