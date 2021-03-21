Homem é preso suspeito de ameaçar e estuprar mulher em Mimoso do Sul

Um homem de 51 anos foi preso na manhã deste domingo (21) suspeito de estuprar uma mulher na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima conseguiu fugir do agressor e pedir ajuda. O suspeito foi preso três horas depois do crime.
Segundo o delegado de plantão na regional de Cachoeiro de Itapemirim, Caetano Netto, a vítima contou caminhava em direção ao centro da cidade, por volta das 6h, quando foi abordada pelo suspeito próximo à casa dele. O homem estava de moto e ofereceu uma carona, que foi recusada pela vítima.
O suspeito foi embora, mas retornou ameaçando a vítima com uma faca. A mulher contou à polícia que foi ameaçada e obrigada a entrar na casa do homem, onde foi estuprada. “Ela contou que conseguiu fugir e foi até uma propriedade vizinha pedir ajuda, para que acionassem a Polícia Militar. O homem saiu de casa após o crime, mas foi capturado por volta das 9h”, contou o delegado.
Na delegacia, o suspeito negou o crime. Ele disse que viu a vítima passando, mas não fez nada contra ela. O homem foi autuado por estupro e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o delegado, o preso já foi condenado e cumpriu pena pelo mesmo crime cometido em Mimoso do Sul.
A mulher recebeu atendimento médico no Hospital Apóstolo Pedro, no município, e foi encaminhada a exames no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Mimoso do Sul. A polícia orienta que as pessoas podem contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.