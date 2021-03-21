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Violência

Homem é preso suspeito de ameaçar e estuprar mulher em Mimoso do Sul

A vítima conseguiu fugir do agressor e pedir ajuda. O suspeito foi preso três horas depois do crime neste domingo (21). Segundo o delegado, o preso já foi condenado e cumpriu pena pelo mesmo crime cometido no município

Publicado em 21 de Março de 2021 às 17:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mar 2021 às 17:55
Mimoso do Sul-ES
Mimoso do Sul-ES Crédito: Redes Sociais/Divulgação
Um homem de 51 anos foi preso na manhã deste domingo (21) suspeito de estuprar uma mulher na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima conseguiu fugir do agressor e pedir ajuda. O suspeito foi preso três horas depois do crime.
Segundo o delegado de plantão na regional de Cachoeiro de Itapemirim, Caetano Netto, a vítima contou caminhava em direção ao centro da cidade, por volta das 6h, quando foi abordada pelo suspeito próximo à casa dele. O homem estava de moto e ofereceu uma carona, que foi recusada pela vítima.
O suspeito foi embora, mas retornou ameaçando a vítima com uma faca. A mulher contou à polícia que foi ameaçada e obrigada a entrar na casa do homem, onde foi estuprada. “Ela contou que conseguiu fugir e foi até uma propriedade vizinha pedir ajuda, para que acionassem a Polícia Militar. O homem saiu de casa após o crime, mas foi capturado por volta das 9h”, contou o delegado.
Na delegacia, o suspeito negou o crime. Ele disse que viu a vítima passando, mas não fez nada contra ela. O homem foi autuado por estupro e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o delegado, o preso já foi condenado e cumpriu pena pelo mesmo crime cometido em Mimoso do Sul.
A mulher recebeu atendimento médico no Hospital Apóstolo Pedro, no município, e foi encaminhada a exames no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Mimoso do Sul. A polícia orienta que as pessoas podem contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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