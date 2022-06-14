Homem é preso suspeito de abusar de sobrinha de dois anos em Montanha

Um homem de 59 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de dois anos em Montanha, no Norte do Espírito Santo. A avó da vítima, quando foi trocar a fralda da criança, percebeu que a menina estava sangrando e denunciou o crime na última quinta-feira (9). A prisão ocorreu no mesmo dia, mas a informação foi divulgada pela Polícia Civil somente nesta terça-feira (14).
Após a avó da criança denunciar o crime junto à Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Montanha pediu pela prisão preventiva do homem, que foi deferida pelo Poder Judiciário. “Realizamos diversas diligências e conseguimos localizar o suspeito e prendê-lo. Durante a detenção, ele não ofereceu resistência à prisão”, informou o delegado Eduardo Mota.
Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.