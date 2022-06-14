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Norte do ES

Homem é preso suspeito de abusar de sobrinha de dois anos em Montanha

Avó da criança descobriu o crime quando foi trocar a fralda e percebeu que a menina estava sangrando. Ela denunciou o suspeito, que foi preso no mesmo dia

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 17:54

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 jun 2022 às 17:54
Delegacia de Polícia de Montanha, no Norte do Espírito Santo.
Delegacia de Polícia de Montanha, no Norte do Espírito Santo, onde crime é investigado Crédito: Google Street View
Um homem de 59 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de dois anos em Montanha, no Norte do Espírito Santo. A avó da vítima, quando foi trocar a fralda da criança, percebeu que a menina estava sangrando e denunciou o crime na última quinta-feira (9). A prisão ocorreu no mesmo dia,  mas a informação foi divulgada pela Polícia Civil somente nesta terça-feira (14).
 Após a avó da criança denunciar o crime junto à Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Montanha pediu pela prisão preventiva do homem, que foi deferida pelo Poder Judiciário. “Realizamos diversas diligências e conseguimos localizar o suspeito e prendê-lo. Durante a detenção, ele não ofereceu resistência à prisão”, informou o delegado Eduardo Mota.
Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

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