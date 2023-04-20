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Na região do Caparaó

Homem é preso por sequestrar e manter criança em cárcere em Ibatiba

Segundo a Polícia Militar, a menina foi retirada à força de casa durante a madrugada desta quinta-feira (20). Ela conseguiu fugir e o homem acabou detido

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 12:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 abr 2023 às 12:57
Um homem de 33 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (20) na zona rural de Ibatiba, Região do Caparaó, suspeito de sequestrar e manter em cárcere privado uma menina de seis anos. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi levada da residência por volta das 2h30.
Uma câmera de segurança de vizinhos flagrou o suspeito passando em direção à casa da menina. Por volta das 1h45 ele surge na imagem. Já às 2h28, as imagens mostram ele correndo com a menina nas costas. A criança aparece novamente no gravação, às 2h31, também correndo, porém sozinha.
Segundo a polícia, a menina foi levada após o suspeito invadir a casa e levá-la à força para um local ermo. A vítima conseguiu fugir do agressor e pediu ajuda.
A Polícia Militar foi então acionada por volta das 4h da manhã e por meio de verificação de sistema de monitoramento privado de residências próximas, identificou o suspeito pelas roupas que ele vestia.
Durante as buscas, a polícia localizou o suspeito, por volta das 8h50, com as mesmas vestimentas que aparece no vídeo. Foi dada voz de prisão ao suspeito e a vítima reconheceu o agressor. Segundo a polícia, o homem é natural de Aracruz e estava em período de saída temporária do sistema carcerário.
Ainda segundo a polícia, uma mulher de 55 anos compareceu à delegacia e afirmou que no dia anterior, na quarta-feira (19), teria sofrido uma tentativa de estupro praticada pelo homem. Segundo ela, vestia as mesmas roupas em que apareceu nas imagens registradas no vídeo. A vítima ainda teria sido agredida com tapas no rosto e arremessada ao chão antes de conseguir fugir.
Outra denunciante também compareceu à delegacia e contou que, há cerca de 15 dias, o mesmo homem teria subido pelas grades da casa dela, por volta das 4h20 da madrugada, tentou abrir a janela do quarto em que as filhas dormiam, no segundo andar. No entanto, as meninas teriam acordado e gritado. Neste momento, o suspeito teria pulado de volta para a rua e fugiu. 
Em outras ocasiões, o suspeito já havia sido preso por tráfico de drogas, furto e já esteve foragido da Justiça. O suspeito foi conduzido à delegacia.
A reportagem questionou a Polícia Civil para saber se a criança foi encaminhada para realizar algum exame e se o suspeito confessou o crime. Por nota, a corporação disse que o suspeito foi autuado em flagrante por sequestro e cárcere privado qualificado por ser cometido contra menor de 18 anos e violação de domicílio. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
O chefe da Delegacia Regional de Ibatiba, delegado Tiago Dorneles, disse que a menina contou na delegacia que o homem não a tocou e as escoriações na perna seriam provenientes de sua queda ao fugir do suspeito. Ela passou por avaliação médica e constatou apenas lesões leves, sem indícios de abuso. "A autuação em flagrante não traz prejuízo da apuracão da tentativa de estupro contra outra vítima em outro inquérito", disse.

Atualização

24/04/2023 - 3:47
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil passou novas informações sobre o caso e disse que, em depoimento, a menina de seis anos contou que não foi tocada pelo suspeito, e exames não indicaram que a criança tenha sido abusada. O título e o texto foram atualizados.

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