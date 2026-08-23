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Bairro Santa Luiza

Homem é preso por fingir ser policial e ameaçar ex-namorada em Vitória

Vítima relatou que o suspeito esteve no local de trabalho dela portando arma de fogo, em pelo menos uma ocasião

Publicado em 23 de Agosto de 2026 às 12:27

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

23 ago 2026 às 12:27
Guarda Municipal de Vitória
Guarda Municipal de Vitória Divulgação/Prefeitura de Vitória

Um homem de 52 anos foi preso pela Guarda Municipal de Vitória por ameaçar e perseguir a ex-namorada e se identificar falsamente aos agentes como policial civil. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (21), no bairro Santa Luzia, na Capital.


Ele foi abordado pelos agentes em um posto de combustíveis após acionamento via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para o atendimento de uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha.


A vítima relatou aos guardas municipais que o homem não aceitava o fim do relacionamento e que a ameaçava de forma persistente, estendendo as intimidações aos seus familiares e colegas de trabalho.

A mulher relatou, ainda, que o suspeito esteve no local de trabalho dela portando arma de fogo, em pelo menos uma ocasião. Ela precisou alterar de rotina e mudar de endereço por temer pela própria vida.


A Guarda Municipal informou que consultou o Ciodes durante a abordagem e confirmou que o suspeito já tinha registro de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo. A guarnição disse ainda que o homem resistiu à detenção, sendo conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória para as providências cabíveis.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no âmbito da Lei Maria da Penha. A corporação informou que ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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