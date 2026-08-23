Homem é preso por fingir ser policial e ameaçar ex-namorada em Vitória

Um homem de 52 anos foi preso pela Guarda Municipal de Vitória por ameaçar e perseguir a ex-namorada e se identificar falsamente aos agentes como policial civil. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (21), no bairro Santa Luzia, na Capital.





Ele foi abordado pelos agentes em um posto de combustíveis após acionamento via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para o atendimento de uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha.





A vítima relatou aos guardas municipais que o homem não aceitava o fim do relacionamento e que a ameaçava de forma persistente, estendendo as intimidações aos seus familiares e colegas de trabalho.