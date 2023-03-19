Homem é preso no Ceará suspeito de duplo homicídio após briga por futebol no ES

Um homem de 25 anos, identificado como Kauan Paino Batista, foi preso nesse sábado (18), no município de Acaraú, no interior do Ceará. Ele é suspeito de participar de um duplo homicídio registrado no dia 29 de outubro do ano passado, no Centro de Piúma, na região Sul do Espírito Santo, que ocorreu em uma briga após a vitória do Flamengo na Libertadores de 2022.
Segundo as informações divulgadas pelo g1 CE, a prisão do suspeito foi realizada por meio da Delegacia Regional de Acaraú, logo quando as equipes policiais receberam informações de que o indivíduo estava escondido em conjunto residencial no município.
Ainda de acordo com o g1 CE, depois de ser localizado, o homem foi conduzido para uma unidade policial, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora ele segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Ceará, no entanto, não detalhou como teria sido a participação do suspeito capturado no crime.
Relembre o crime
A briga que terminou em troca de tiros com mortes começou após a vitória do Flamengo na Libertadores de 2022, no Centro de Piúma, na noite do dia 29 de outubro do ano passado.
Segundo a Polícia Militar (PM), seis pessoas foram atingidas durante o tiroteio, sendo que duas morreram. Um homem disse ter sido o causador da confusão e foi ouvido na delegacia.
A PM informou, em nota, que após acionamento uma equipe prosseguiu até o Centro do município para averiguar a ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, testemunhas relataram que durante uma discussão em uma comemoração pela vitória do Flamengo, dois homens teriam atirado um contra o outro e ambos morreram no local. Segundo a corporação, outras quatro pessoas ficaram feridas pelos disparos.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Consta em ocorrência da PM que a briga começou próximo a um bar do município. A princípio, os envolvidos se dispersaram do local, mas se reencontraram no Centro da cidade, onde houve outro desentendimento entre eles e começou a troca de tiros.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às vítimas, mas dois jovens morreram no local e os outros quatro baleados, que também estavam envolvidos na confusão, foram encaminhados a um hospital para atendimento médico. Eles foram liberados após atendimento médico.
Segundo o boletim, após fazer o isolamento do local para a realização da perícia, a equipe policial que atendeu a ocorrência foi informada de que um carro socorreu uma pessoa baleada, levando-a para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava, distrito de Itapemirim.
Os militares foram até o hospital colher depoimento dos envolvidos, mas, segundo o boletim, como não havia nada que ligasse os fatos, eles foram liberados.
Envolvido deu depoimento à polícia
Horas depois, conforme o boletim da PM, os soldados que atenderam a ocorrência foram informados pela corporação de que um homem havia se apresentado à polícia como causador da confusão.
De acordo com o depoimento do envolvido, a briga teria começado com ele e um amigo, uma das vítimas que morreu. O amigo teria o defendido do desentendimento com um terceiro envolvido, que também morreu. O homem foi encaminhado na condição de testemunha à Delegacia de Polícia de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado.
Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que a prisão foi realizada por meio da Delegacia de Polícia de Piúma, em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará. O suspeito está no presídio no Ceará e será feito, nesta segunda-feira (20), o pedido de recambiamento dele para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM).
Com informações do G1 CE e G1 ES.