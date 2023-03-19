Homem é preso no Ceará suspeito de duplo homicídio após briga por futebol no ES

Briga após vitória do Flamengo terminou em tiroteio com mortes em Piúma Crédito: Reprodução

Segundo as informações divulgadas pelo g1 CE, a prisão do suspeito foi realizada por meio da Delegacia Regional de Acaraú, logo quando as equipes policiais receberam informações de que o indivíduo estava escondido em conjunto residencial no município.

Ainda de acordo com o g1 CE, depois de ser localizado, o homem foi conduzido para uma unidade policial, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora ele segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Ceará, no entanto, não detalhou como teria sido a participação do suspeito capturado no crime.

Relembre o crime

A briga que terminou em troca de tiros com mortes começou após a vitória do Flamengo na Libertadores de 2022, no Centro de Piúma, na noite do dia 29 de outubro do ano passado.

Segundo a Polícia Militar (PM) , seis pessoas foram atingidas durante o tiroteio, sendo que duas morreram. Um homem disse ter sido o causador da confusão e foi ouvido na delegacia.

A PM informou, em nota, que após acionamento uma equipe prosseguiu até o Centro do município para averiguar a ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, testemunhas relataram que durante uma discussão em uma comemoração pela vitória do Flamengo, dois homens teriam atirado um contra o outro e ambos morreram no local. Segundo a corporação, outras quatro pessoas ficaram feridas pelos disparos.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Consta em ocorrência da PM que a briga começou próximo a um bar do município. A princípio, os envolvidos se dispersaram do local, mas se reencontraram no Centro da cidade, onde houve outro desentendimento entre eles e começou a troca de tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às vítimas, mas dois jovens morreram no local e os outros quatro baleados, que também estavam envolvidos na confusão, foram encaminhados a um hospital para atendimento médico. Eles foram liberados após atendimento médico.

Segundo o boletim, após fazer o isolamento do local para a realização da perícia, a equipe policial que atendeu a ocorrência foi informada de que um carro socorreu uma pessoa baleada, levando-a para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava, distrito de Itapemirim.

Os militares foram até o hospital colher depoimento dos envolvidos, mas, segundo o boletim, como não havia nada que ligasse os fatos, eles foram liberados.

Envolvido deu depoimento à polícia

Horas depois, conforme o boletim da PM, os soldados que atenderam a ocorrência foram informados pela corporação de que um homem havia se apresentado à polícia como causador da confusão.

De acordo com o depoimento do envolvido, a briga teria começado com ele e um amigo, uma das vítimas que morreu. O amigo teria o defendido do desentendimento com um terceiro envolvido, que também morreu. O homem foi encaminhado na condição de testemunha à Delegacia de Polícia de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que a prisão foi realizada por meio da Delegacia de Polícia de Piúma, em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará. O suspeito está no presídio no Ceará e será feito, nesta segunda-feira (20), o pedido de recambiamento dele para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM).