Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra a mulher

Homem é preso em bar após agredir a namorada em Viana

Dono do estabelecimento foi quem chamou a polícia, após notar que a mulher estava ferida. Vigilante de 38 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 10:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jul 2021 às 10:25
Viatura da Polícia Militar
Policiais militares atenderam a ocorrência em Vila Bethânia Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
Um vigilante de 38 anos foi preso na noite de sexta-feira (23) em um bar, após agredir a namorada em Vila Bethânia, Viana. De acordo com a Polícia Militar, a briga teria sido motivada pela recusa da mulher em usar drogas, já o agressor alega que teria sido por ciúmes. O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça.
O dono do estabelecimento onde o casal estava foi quem chamou a polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que tem 54 anos, relatou aos policiais que foi agredida com socos em casa e na rua, fato que teria sido presenciado por diversas pessoas. A vítima também afirmou que ele teria tentado enforcá-la com as mãos.
Em nota, a Polícia Militar informou que, ao atenderem o chamado, os militares abordaram o casal e perguntaram a eles se estava tudo bem. A princípio, a mulher balançou a cabeça em sinal negativo. Já o acusado relatou que havia discutido com a vítima em casa, mas que já tinham resolvido a questão.
Os policiais notaram que a mulher tinha um corte profundo na testa e hematomas pelo corpo e, então, questionaram a mulher a respeito dos ferimentos. Nesse momento, ainda segundo a nota da corporação, ela confessou que estava em casa bebendo com o companheiro, quando ele ofereceu cocaína e ela recusou.
No relato da vítima aos militares, o namorado teria ficado furioso com a recusa e, por isso, teria começado a agredi-la. Em seguida, o homem disse que iria para o bar e a obrigou a acompanhá-lo. Segundo a PM, a vítima foi levada para receber atendimento médico no PA de Arlindo Villaschi. 
À reportagem da TV Gazeta, o vigilante contou outra versão. Ele disse que ele havia pedido para olhar o telefone celular da namorada, mas que ela teria negado. O casal estava bebendo em casa, quando ocorreram as agressões. Ainda segundo o homem, a mulher o agrediu primeiro com uma cerâmica. Depois da briga, eles foram para um bar. O vigilante também contou que está afastado do trabalho desde abril quando, segundo ele, perdeu quatro dedos de uma das mãos após um assalto.
Também em entrevista à TV Gazeta, o proprietário do bar, que não quis se identificar, contou que percebeu o pedido de socorro da mulher. Segundo ele, pelas costas do agressor, ela teria balbuciado que precisava de ajuda. 
"Ela mexeu a boca pedindo ajuda, e foi o que fiz. Liguei para a polícia. Só pensava nas mulheres da minha família. Tenho duas irmãs, mãe e amigas e isso é uma coisa que não apoio nunca, violência contra a mulher"
Dono do bar que acionou a PM -   
Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça, conforme a Lei Maria da Penha. Em seguida, ele foi  encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por uma audiência de custódia. 
Já a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que há registro contra o vigilante, em março de 2020, por tráfico de drogas.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Atualização

24/07/2021 - 12:10
Após a publicação desta matéria, em que originalmente constava apenas a versão dos fatos relatada pelo vigilante detido, a Polícia Militar enviou nota em que afirma que a briga teria sido motivada pela recusa da vítima em usar drogas. O texto foi atualizado com as novas informações. 

Veja Também

Grávida foi agredida pelo companheiro no ES devido a bacon no lanche

Linhares é a cidade com mais registros de violência contra a mulher no ES

Quase 2 mil homens presos por violência contra a mulher no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Viana Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados