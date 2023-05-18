Homem é preso após tirar fotos íntimas de mulher em terminal do Transcol

Um homem, de 47 anos, foi preso após ser flagrado tirando fotos íntimas de uma passageira no Terminal de Campo Grande, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, no início da manhã desta quinta-feira (18). Após o flagrante, o suspeito foi detido por populares até a chegada da Polícia Militar. O suspeito não teve a identidade informada.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir ao terminal e verificar uma ocorrência de assédio sexual. No local, uma mulher de 28 anos relatou estar na fila esperando o ônibus e percebeu que o homem estava olhando para ela com conotação sexual e tirando fotos íntimas dela.
O suspeito foi questionado e alegou que tirou as fotos acidentalmente. Ele foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por ato libidinoso. O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).