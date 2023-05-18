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Em Cariacica

Homem é preso após tirar fotos íntimas de mulher em terminal do Transcol

O caso aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (18), dentro do Terminal de Campo Grande, no município de Cariacica. Após o flagrante, o suspeito afirmou que tirou fotos acidentalmente
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 mai 2023 às 15:33

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 15:33

Um homem, de 47 anos, foi preso após ser flagrado tirando fotos íntimas de uma passageira no Terminal de Campo Grande, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, no início da manhã desta quinta-feira (18). Após o flagrante, o suspeito foi detido por populares até a chegada da Polícia Militar. O suspeito não teve a identidade informada.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir ao terminal e verificar uma ocorrência de assédio sexual. No local, uma mulher de 28 anos relatou estar na fila esperando o ônibus e percebeu que o homem estava olhando para ela com conotação sexual e tirando fotos íntimas dela.
O suspeito foi questionado e alegou que tirou as fotos acidentalmente. Ele foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por ato libidinoso. O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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