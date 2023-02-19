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Crime

Homem é preso após ser flagrado furtando fios de cobre em rodovia no ES

O caso foi registrado por volta das 3h deste domingo (19), durante um patrulhamento preventivo da Polícia Militar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2023 às 19:23

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 19:23

Homem é pego furtando fios de telefonia em Cachoeiro
Homem é pego furtando fios de telefonia em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM
Um homem de 34 anos foi flagrado pela Polícia Militar, na madrugada deste domingo (19), com um alicate de corte e lanterna de cabeça furtando fios de telefonia e de fibra ótica em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A intenção, confessou o suspeito, era retirada de cobre.
Segundo o registro da Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 3h, durante um patrulhamento preventivo. O homem foi flagrado às margens da ES 164 com a ferramenta em mãos. Questionado pelos militares sobre o que fazia naquele ponto, de imediato falou que estava cortando um fio de telefonia que estava caído ao lado do acostamento.
Depois, o suspeito acabou confessando que estava furtando fios de cobre nas margens da rodovia e que no interior de seu carro, inclusive, já havia alguns rolos que foram cortados e separados para que ele levasse.
Ele ainda contou que foi preso por receptação no ano de 2022 e que atualmente, sua fonte de renda era a venda de metais onde mora, na localidade de Jaciguá, município de Vargem Alta. Na busca por produtos suspeitos na casa do homem, a PM encontrou mais 3 rolos de fios idênticos aos encontrados no flagrante.
O suspeito disse que havia ido no mesmo local mais cedo, furtado os fios e em seguida os levado para seu depósito na intenção de vendê-los. Além de rolos de fios, da ferramenta e da lanterna de cabeça, uma escada de madeira também foi apreendida.
Segundo a Polícia Civil ele foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado por furto e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro.

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