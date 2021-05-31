Homem é preso após agredir companheira a pauladas em Vila Velha

O caso da mulher agredida a pauladas pelo companheiro foi registrado no plantão da Delegacia da Mulher Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher de 33 anos foi espancada com pauladas pelo próprio companheiro, na noite deste domingo (30), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na Grande Vitória. Vizinhos do casal escutaram os gritos e barulhos dos golpes desferidos com pedaço de pau e acionaram a polícia. As agressões ocorreram no meio da rua.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor ainda aplicando pauladas na vítima. Valdeci Pereira foi preso em flagrante, levado para o plantão da Delegacia da Mulher e depois encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passou por exames protocolares. De lá, o agressor foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

No DML, Valdeci contou à reportagem da TV Gazeta que não queria matar a vítima e que as pessoas mentiram sobre o caso. Na versão dele, a intenção era "só bater na mulher", com quem está junto há cinco anos.

Bastante ferida pelas pauladas, a mulher agredida foi encaminhadda em estado grave para um hospital da Grande Vitória.