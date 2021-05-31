Homem é preso após agredir companheira a pauladas em Vila Velha

Uma mulher de 33 anos foi espancada com pauladas pelo próprio companheiro, na noite deste domingo (30), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória. Vizinhos do casal escutaram os gritos e barulhos dos golpes desferidos com pedaço de pau e acionaram a polícia. As agressões ocorreram no meio da rua.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor ainda aplicando pauladas na vítima. Valdeci Pereira foi preso em flagrante, levado para o plantão da Delegacia da Mulher e depois encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passou por exames protocolares. De lá, o agressor foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
No DML, Valdeci contou à reportagem da TV Gazeta que não queria matar a vítima e que as pessoas mentiram sobre o caso. Na versão dele, a intenção era "só bater na mulher", com quem está junto há cinco anos.
Bastante ferida pelas pauladas, a mulher agredida foi encaminhadda em estado grave para um hospital da Grande Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.