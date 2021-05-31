Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra a mulher

Homem é preso após agredir companheira a pauladas em Vila Velha

Caso ocorreu na noite deste domingo (30) em uma rua do bairro Divino Espírito Santo. Vizinhos acionaram a polícia, que chegou ao local e prendeu o agressor, que disse que "só queria bater na mulher"

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 09:28

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 mai 2021 às 09:28
Polícia
O caso da mulher agredida a pauladas pelo companheiro foi registrado no plantão da Delegacia da Mulher Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 33 anos foi espancada com pauladas pelo próprio companheiro, na noite deste domingo (30), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória. Vizinhos do casal escutaram os gritos e barulhos dos golpes desferidos com pedaço de pau e acionaram a polícia. As agressões ocorreram no meio da rua.

Veja Também

Idoso é morto a pauladas na Serra; família diz que ele foi vítima de boato

Acidente congestiona o trânsito na Terceira Ponte no sentido Vitória

Acidente com caminhão interdita a BR 101 em Aracruz

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor ainda aplicando pauladas na vítima. Valdeci Pereira foi preso em flagrante, levado para o plantão da Delegacia da Mulher e depois encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passou por exames protocolares. De lá, o agressor foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
No DML, Valdeci contou à reportagem da TV Gazeta que não queria matar a vítima e que as pessoas mentiram sobre o caso. Na versão dele, a intenção era "só bater na mulher", com quem está junto há cinco anos.
Bastante ferida pelas pauladas, a mulher agredida foi encaminhadda em estado grave para um hospital da Grande Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Polícia Civil Vila Velha Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados