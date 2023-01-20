Um homem de 29 anos foi preso na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde dessa quinta-feira (19), após tentar furtar fios de cobre das obras da ciclovia na Terceira Ponte. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de furto e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.
A Polícia Militar explicou que foi até o canteiro de obras do bairro, onde um homem havia sido contido por operários e outras pessoas que estavam no local, após tentar furtar material da obra. Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo falsa, uma bicicleta e dois celulares roubados.
Segundo a PM, o detido apresentava algumas escoriações devido à tentativa de fuga e foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Em seguida, ele foi entregue à Delegacia Regional do município.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 29 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de furto. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A corporação não divulga o valor de fianças.
Homem é preso ao tentar furtar fios de cobre da obra na Terceira Ponte