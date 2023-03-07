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Reincidente

Homem é preso 5 horas após receber benefício de 'saidinha' em Vitória

Rafael Souza Machado, de 30 anos, disse que estava sem dinheiro e, por isso, tentou roubar uma universitária; ele disse que está sendo preso pela 12ª vez

Publicado em 07 de Março de 2023 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2023 às 12:49
Rafael Souza Machado, preso após sair da cadeia
Rafael Souza Machado, preso após sair da cadeia sob benefício nessa segunda-feira (6) Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 30 anos acabou preso apenas cinco horas depois de deixar a cadeia, sob o benefício da saída temporária. Ele tentou roubar uma jovem de 19 anos no bairro Horto, em Vitória, na noite dessa segunda-feira (6). Na delegacia, Rafael Souza Machado ainda afirmou que esta seria a 12ª vez que é preso.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima voltava da faculdade e, ao descer do ônibus, o suspeito a abordou. Ele fez menção de estar armado e tentou pegar o celular dela, mas a jovem saiu correndo e gritou por socorro. Por questões de segurança, a universitária preferiu não ser identificada.
"Ele perguntou se poderia informar as horas, falei que não tinha e ele disse 'passa o celular'. Dei um chute nele no impulso"
Vítima - Preferiu não ser identificada
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima correu até a Delegacia Regional de Vitória, que fica a poucos metros do local. Já o suspeito acabou imobilizado por um homem que estava no ponto de ônibus e correu atrás dele. Policiais militares foram acionados e levaram o detido até a delegacia.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Rafael Souza Machado foi beneficiado nesta segunda-feira (6) com a saída temporária concedida pela Justiça, visando à ressocialização. Ele cumpre pena por roubo, em regime semiaberto, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, desde 10 de janeiro de 2021.
Anteriormente, há registros de entradas e saídas dele no sistema prisional capixaba entre fevereiro de 2014 e março de 2020, pelos crimes de furto e roubo. A Polícia Civil informou que, desta vez, o suspeito foi autuado por tentativa de roubo e encaminhado de volta ao presídio.
Na manhã desta terça-feira (7), ele passou pelo Departamento Médico Legal, (DML) e conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. De acordo com Rafael, ele saiu da cadeia e estava sem dinheiro. Por isso, decidiu rodar na noite anterior e escolheu roubar a universitária. 

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