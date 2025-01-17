Homem é morto por vizinho após flagrar traição em Linhares

Um homem de 27 anos foi morto com golpes de faca após descobrir a traição da esposa com um vizinho no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a mulher de 19 anos relatou que o marido invadiu a casa do vizinho com uma espingarda após desconfiar que ela estaria lá. Os dois homens, então, tiveram uma briga, que terminou no crime. O suspeito saiu correndo da residência e fugiu de carro.
A jovem contou aos militares que foi até a casa do vizinho para ter relações sexuais, aproveitando que o marido havia saído para comprar bebida. Na volta, o homem de 27 anos foi até o imóvel, armado, e o amante pegou uma faca. Após ver os dois em luta corporal, ela disse para os policiais que saiu de dentro da casa e, em poucos minutos, viu o amante fugir.
A esposa retornou e encontrou o corpo do marido caído e ferido com sete golpes de faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu. A perícia foi acionada e a faca recolhida. O suspeito não foi mais visto.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados”, afirmou a corporação. Quem tiver qualquer informação sobre o homem pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.