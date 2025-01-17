Homem é morto por vizinho após flagrar traição em Linhares

A jovem contou aos militares que foi até a casa do vizinho para ter relações sexuais, aproveitando que o marido havia saído para comprar bebida. Na volta, o homem de 27 anos foi até o imóvel, armado, e o amante pegou uma faca. Após ver os dois em luta corporal, ela disse para os policiais que saiu de dentro da casa e, em poucos minutos, viu o amante fugir.