Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amante fugiu

Homem é morto por vizinho após flagrar traição em Linhares

Segundo a PM, a esposa da vítima contou que o marido desconfiou que ela estaria na casa do suspeito e foi até lá, momento em que uma briga começou
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 jan 2025 às 12:29

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 12:29

Um homem de 27 anos foi morto com golpes de faca após descobrir a traição da esposa com um vizinho no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a mulher de 19 anos relatou que o marido invadiu a casa do vizinho com uma espingarda após desconfiar que ela estaria lá. Os dois homens, então, tiveram uma briga, que terminou no crime. O suspeito saiu correndo da residência e fugiu de carro.
A jovem contou aos militares que foi até a casa do vizinho para ter relações sexuais, aproveitando que o marido havia saído para comprar bebida. Na volta, o homem de 27 anos foi até o imóvel, armado, e o amante pegou uma faca. Após ver os dois em luta corporal, ela disse para os policiais que saiu de dentro da casa e, em poucos minutos, viu o amante fugir.
A esposa retornou e encontrou o corpo do marido caído e ferido com sete golpes de faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu. A perícia foi acionada e a faca recolhida. O suspeito não foi mais visto.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados”, afirmou a corporação. Quem tiver qualquer informação sobre o homem pode ajudar pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.

+ Reportagens

Ônibus de empresa de turismo do RJ pega fogo em Vitória; veja vídeo

Procurado há 8 anos, homem condenado por roubo a fazenda é preso no ES

Motociclista morre em acidente na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Homem é detido com moto de idoso assassinado em Governador Lindenberg

Ossadas humanas são achadas em sacos dentro de porão em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados