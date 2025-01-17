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Em Maruípe

Ônibus de empresa de turismo do RJ pega fogo em Vitória; veja vídeo

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), em um ponto que dá acesso ao bairro Tabuazeiro
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 jan 2025 às 11:50

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 11:50

Um ônibus pegando fogo chamou a atenção de quem passou pela entrada do bairro Tabuazeiro, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (17). O Corpo de Bombeiros Militar informou foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo, por volta de 09h50 da manhã, na altura de Maruípe.
A partir das imagens, a reportagem de A Gazeta identificou que se trata de um ônibus da Log Rio Transporte e Turismo e entrou e contato com a empresa. Pelo telefone, um atendente confirmou que o coletivo é deles e disse que a suspeita é que tenha ocorrido algum tipo de atentado, mas que a situação ainda estava sendo apurada. 
Polícia Militar informou que foi acionada na manhã desta sexta-feira (17) para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de incêndio em um ônibus de turismo. No local, o motorista disse que chegou no Espírito Santo hoje e se hospedou em uma pousada, soube do incêndio e acionou os bombeiros. Não foi possível saber se foi ato criminoso ou pane elétrica.
Segundo apuração da repórter Priciele Veturini, da TV Gazeta, por volta das 11h45, os bombeiros estavam fazendo o trabalho rescaldo. A perícia para apontar as possíveis causas do incêndio já foi acionada e deve ser realizada por volta das 14h.
Na tarde desta sexta-feira (17), a Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que a perícia criminal foi acionada por volta de 12h30, para uma ocorrência de suposto incêndio criminoso, em um ônibus localizado no bairro Maruípe, em Vitória. "A perícia foi realizada e o prazo para conclusão do laudo é de 10 dias, prorrogáveis, mediante solicitação do perito, conforme determinação Código de Processo Penal."

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