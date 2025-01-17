Ônibus de empresa de turismo do RJ pega fogo em Vitória; veja vídeo

Um ônibus pegando fogo chamou a atenção de quem passou pela entrada do bairro Tabuazeiro, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (17). O Corpo de Bombeiros Militar informou foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo, por volta de 09h50 da manhã, na altura de Maruípe.

A partir das imagens, a reportagem de A Gazeta identificou que se trata de um ônibus da Log Rio Transporte e Turismo e entrou e contato com a empresa. Pelo telefone, um atendente confirmou que o coletivo é deles e disse que a suspeita é que tenha ocorrido algum tipo de atentado, mas que a situação ainda estava sendo apurada.

Polícia Militar informou que foi acionada na manhã desta sexta-feira (17) para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de incêndio em um ônibus de turismo. No local, o motorista disse que chegou no Espírito Santo hoje e se hospedou em uma pousada, soube do incêndio e acionou os bombeiros. Não foi possível saber se foi ato criminoso ou pane elétrica.

Segundo apuração da repórter Priciele Veturini, da TV Gazeta, por volta das 11h45, os bombeiros estavam fazendo o trabalho rescaldo. A perícia para apontar as possíveis causas do incêndio já foi acionada e deve ser realizada por volta das 14h.