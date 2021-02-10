Homem é morto com vários tiros dentro de uma casa em Cariacica

Um homem foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Cariacica Sede, em Cariacica, por volta das 20h35 desta terça-feira (9). Moradores do bairro, que não quiseram gravar entrevista, afirmaram que ele estava sendo perseguido por um carro.
As testemunhas ainda afirmaram que ele entrou na casa para tentar se esconder, mas os suspeitos invadiram a residência, foram atrás da vítima e atiraram várias vezes contra o homem.
Os suspeitos conseguiram fugir em seguida. A Polícia Militar esteve no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada para retirar o corpo da rua.