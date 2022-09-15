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Ilha das Flores

Homem é morto ao levar companheira a ponto de ônibus em Vila Velha

Mulher – que está grávida – contou aos policiais que Bruno Andrade Fernandes estava indo deixá-la no ponto de ônibus quando duas pessoas encapuzadas surpreenderam o casal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2022 às 08:19

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 08:19

Homem foi morto a caminho do ponto de ônibus em Vila Velha
Homem foi morto a caminho do ponto de ônibus em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 34 anos foi morto a tiros por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira (15) no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. A companheira dele contou aos policiais militares que a vítima, identificada como Bruno Andrade Fernandes, estava indo deixá-la no ponto de ônibus quando duas pessoas encapuzadas surpreenderam o casal e atiraram contra ele. De acordo com a Polícia Militar, a morte foi confirmada no local.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os dois saíram juntos de casa em direção ao ponto de ônibus e apenas o homem foi atingido pelos disparos de armas de fogo durante o ataque. A mulher não ficou ferida. Não há informações sobre o que pode ter motivado o ataque.
A companheira de Bruno disse para a polícia que os dois se conheceram pela internet há três meses e estavam morando juntos. Ela informou que está grávida de dois meses de um filho da vítima. Inicialmente, a idade do homem foi informada como 42 anos. A Polícia Militar, no entanto, informou que ele tinha 34 anos. 
Ainda de acordo com apuração da reportagem no local, outro homem que passava pela rua foi atingido por bala perdida. Ele levou um tiro na perna e foi levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Bruno Andrade Fernandes entrou e saiu do sistema prisional algumas vezes no período entre abril de 2012 e setembro de 2020, pelos seguintes artigos:  155 (furto), 163 (dano), 180 (receptação), 168 (apropriação indébita) e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.
Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido pela morte de Bruno. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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