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Estava com adolescente

Arma de PM morto em frente a supermercado é apreendida na Serra

O soldado Fernando da Cruz Comper foi morto a tiros em fevereiro deste ano. Pistola que ele usava foi encontrada com jovem de 17 anos durante operação em Planalto Serrano, nesta quarta (14)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 set 2022 às 12:10

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 12:10

Pistola de PM assassinado, munições e outros itens apreendidos em Planalto Serrano
Pistola de PM assassinado, munições e outros itens apreendidos em Planalto Serrano Crédito: Divulgação | PMES
A arma utilizada pelo soldado da Polícia Militar Fernando da Cruz Comper – baleado e morto em frente a um supermercado na Serra em fevereiro deste ano – foi apreendida durante uma operação policial no bairro Planalto Serrano com um adolescente de 17 anos na madrugada desta quarta-feira (14). Ele estava com outros indivíduos, que atiraram contra militares durante a fuga.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe que chegou ao bairro durante a madrugada se deparou com três indivíduos com arma de fogo. Eles atiraram enquanto tentavam fugir. Os policiais revidaram.
Baleado durante a troca de tiros, um adolescente de 17 anos foi socorrido e levado, sob escolta policial, ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Com o jovem, foi apreendida uma arma da Polícia Militar, posteriormente identificada como o item utilizado pelo soldado Comper.
Além da pistola, foram apreendidos: 
  • Um coldre (suporte para carregar arma) 
  • Oito carregadores alongados de pistola calibre .40 
  • 220 munições intactas de calibre .40 
  • Dois carregadores de calibre .380
  • 29 munições intactas de calibre .380 
  • 101 pedras de crack 
  • 16 papelotes de cocaína 
  • Cinco bolas haxixe 
  • Dois pedaços de maconha 
  • R$ 850 em espécie
A ocorrência foi entregue à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o adolescente de 17 anos responderá por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agente de segurança. Após receber alta médica, será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), segundo a corporação.

POLICIAL FOI BALEADO EM FRENTE A SUPERMERCADO NA SERRA

O policial militar Fernando da Cruz Comper, baleado em frente a um supermercado na Serra no dia 9 de fevereiro, teve a morte confirmada no dia 18 do mesmo mês.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois suspeitos chegam e atiram contra a vítima, que estava parada na esquina. Em seguida, eles fogem.
Segundo testemunhas, o policial também trabalhava como segurança do estabelecimento. Em nota, a Prefeitura da Serra informou, na ocasião, que ele recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede e depois foi encaminhado de helicóptero para o hospital em Vitória.
O soldado Fernando Comper era membro da PM capixaba desde 2014 e faleceu nesta sexta-feira (18)
O soldado Fernando Comper foi morto a tiros em fevereiro deste ano Crédito: Reprodução | Redes Sociais

QUATRO SUSPEITOS ENVOLVIDOS

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra concluiu as investigações e prendeu, entre os meses de março e junho, quatro homens suspeitos de serem autores do homicídio ocorrido contra o policial militar Fernando da Cruz Comper, de 33 anos. 
De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, no decorrer da investigação, que durou quatro meses, a polícia conseguiu identificar e prender os quatro suspeitos que participaram do crime ocorrido em fevereiro. A Polícia Civil informou que todos tinham mandados de prisão em aberto e são réus em ação penal que tramita no Poder Judiciário.
Confira abaixo a lista dos presos pela polícia por suspeita de envolvimento na morte do soldado Comper: 
  • Luiz Felipe de Oliveira Tancredo - Motorista preso em 22 de março; 
  • Nemias Siqueira Cassimiro, vulgo "Maça" - Participou da execução e roubou a arma do PM; 
  • Willian Ferreira Moraes, vulgo "WL" - Executor preso em maio; 
  • Vinícius Florêncio dos Santos, vulgo "Bizim" - Mandante, articulador, chefe do tráfico em Pitanga e fornecedor das armas do crime.

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