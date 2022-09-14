Arma de PM morto em frente a supermercado é apreendida na Serra

A arma utilizada pelo soldado da Polícia Militar Fernando da Cruz Comper – baleado e morto em frente a um supermercado na Serra em fevereiro deste ano – foi apreendida durante uma operação policial no bairro Planalto Serrano com um adolescente de 17 anos na madrugada desta quarta-feira (14). Ele estava com outros indivíduos, que atiraram contra militares durante a fuga.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe que chegou ao bairro durante a madrugada se deparou com três indivíduos com arma de fogo. Eles atiraram enquanto tentavam fugir. Os policiais revidaram.
Baleado durante a troca de tiros, um adolescente de 17 anos foi socorrido e levado, sob escolta policial, ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Com o jovem, foi apreendida uma arma da Polícia Militar, posteriormente identificada como o item utilizado pelo soldado Comper.
Além da pistola, foram apreendidos:
- Um coldre (suporte para carregar arma)
- Oito carregadores alongados de pistola calibre .40
- 220 munições intactas de calibre .40
- Dois carregadores de calibre .380
- 29 munições intactas de calibre .380
- 101 pedras de crack
- 16 papelotes de cocaína
- Cinco bolas haxixe
- Dois pedaços de maconha
- R$ 850 em espécie
A ocorrência foi entregue à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o adolescente de 17 anos responderá por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agente de segurança. Após receber alta médica, será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), segundo a corporação.
POLICIAL FOI BALEADO EM FRENTE A SUPERMERCADO NA SERRA
O policial militar Fernando da Cruz Comper, baleado em frente a um supermercado na Serra no dia 9 de fevereiro, teve a morte confirmada no dia 18 do mesmo mês.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois suspeitos chegam e atiram contra a vítima, que estava parada na esquina. Em seguida, eles fogem.
Segundo testemunhas, o policial também trabalhava como segurança do estabelecimento. Em nota, a Prefeitura da Serra informou, na ocasião, que ele recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede e depois foi encaminhado de helicóptero para o hospital em Vitória.
QUATRO SUSPEITOS ENVOLVIDOS
A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra concluiu as investigações e prendeu, entre os meses de março e junho, quatro homens suspeitos de serem autores do homicídio ocorrido contra o policial militar Fernando da Cruz Comper, de 33 anos.
De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, no decorrer da investigação, que durou quatro meses, a polícia conseguiu identificar e prender os quatro suspeitos que participaram do crime ocorrido em fevereiro. A Polícia Civil informou que todos tinham mandados de prisão em aberto e são réus em ação penal que tramita no Poder Judiciário.
Confira abaixo a lista dos presos pela polícia por suspeita de envolvimento na morte do soldado Comper:
- Luiz Felipe de Oliveira Tancredo - Motorista preso em 22 de março;
- Nemias Siqueira Cassimiro, vulgo "Maça" - Participou da execução e roubou a arma do PM;
- Willian Ferreira Moraes, vulgo "WL" - Executor preso em maio;
- Vinícius Florêncio dos Santos, vulgo "Bizim" - Mandante, articulador, chefe do tráfico em Pitanga e fornecedor das armas do crime.