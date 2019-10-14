Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Execução

Homem é morto a tiros no meio da rua em Viana

Alexandre José Freitas Barroso, 32 anos, foi morto a tiros na Rua Anchieta, no bairro Marcílio de Noronha

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 16:13

Isaac Ribeiro

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira
Um homem identificado como Alexandre José Freitas Barroso, 32 anos, foi morto a tiros quando passava pela Rua Anchieta, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, às 19h40 deste domingo. De acordo com a polícia, Alexandre seguia para a pé para a casa quando foi abordado pelo suspeito, que também estava a pé. O executor atirou e fugiu correndo.
O homem morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Moradores relataram à polícia que Alexandre era suspeito de praticar furtos no bairro. A informação será investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados