Homem é morto a tiros no meio da rua em Viana

Um homem identificado como Alexandre José Freitas Barroso, 32 anos, foi morto a tiros quando passava pela Rua Anchieta, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, às 19h40 deste domingo. De acordo com a polícia, Alexandre seguia para a pé para a casa quando foi abordado pelo suspeito, que também estava a pé. O executor atirou e fugiu correndo.
O homem morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Moradores relataram à polícia que Alexandre era suspeito de praticar furtos no bairro. A informação será investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.