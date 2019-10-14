Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Homem é morto após tentar estuprar mulher pela terceira vez em Cariacica

O acusado, ainda não identificado, foi morto com um tiro no pescoço

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 15:59

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

14 out 2019 às 15:59
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Um homem ainda não identificado pela polícia foi morto com um tiro no pescoço após tentar estuprar uma mulher pela terceira vez em Tucum, Cariacica, na noite de domingo (13). De acordo com a polícia, há cerca de um mês, o homem tentou estuprar a auxiliar de serviços gerais em um ponto de ônibus, quando ela estava a caminho do trabalho.
Ela conseguiu fugir e registrou uma ocorrência policial. Dias depois, o bandido invadiu a casa dela e furtou um conversor de TV digital, um controle remoto e uma quantia em dinheiro não informada. Ninguém estava na residência. A mulher acredita que o acusado havia entrado no imóvel para tentar estuprá-la novamente.

Veja Também

Estado tem o maior número de estupros dos últimos cinco anos

Espírito Santo registra aumento nos casos de estupro

Estupro bate recorde e maioria das vítimas são meninas de até 13 anos

A vítima mora com a filha de 3 anos. Na tarde noite deste domingo, o criminoso invadiu o imóvel por volta das 23h. Já dentro do imóvel, ele tirou a roupa, pegou uma faca na cozinha e percorreu os cômodos da casa até encontrar a mulher. Ao se deparar com o acusado, a mulher pegou a filha no colo e correu pelas ruas gritando socorro.
Ela disse aos policiais que, enquanto corria, ouviu um disparo. Ao olhar para trás, viu que o homem havia sido baleado. A auxiliar disse que não viu quem atirou no homem que tinha invadido a casa dela. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso foi atendido por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro mulher Polícia Militar Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados