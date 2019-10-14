Homem é morto após tentar estuprar mulher pela terceira vez em Cariacica

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

, na noite de domingo (13). De acordo com a polícia, há cerca de um mês, o homem tentou estuprar a auxiliar de serviços gerais em um ponto de ônibus, quando ela estava a caminho do trabalho. Um homem ainda não identificado pela polícia foi morto com um tiro no pescoço após tentar estuprar uma mulher pela terceira vez em Tucum, Cariacica , na noite de domingo (13). De acordo com a polícia, há cerca de um mês, o homem tentou estuprar a auxiliar de serviços gerais em um ponto de ônibus, quando ela estava a caminho do trabalho.

Ela conseguiu fugir e registrou uma ocorrência policial. Dias depois, o bandido invadiu a casa dela e furtou um conversor de TV digital, um controle remoto e uma quantia em dinheiro não informada. Ninguém estava na residência. A mulher acredita que o acusado havia entrado no imóvel para tentar estuprá-la novamente.

A vítima mora com a filha de 3 anos. Na tarde noite deste domingo, o criminoso invadiu o imóvel por volta das 23h. Já dentro do imóvel, ele tirou a roupa, pegou uma faca na cozinha e percorreu os cômodos da casa até encontrar a mulher. Ao se deparar com o acusado, a mulher pegou a filha no colo e correu pelas ruas gritando socorro.