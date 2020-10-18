Homem é morto a tiros na frente da mulher em São Mateus

Um homem foi executado com tiros na cabeça, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste sábado (18). O crime aconteceu na Avenida Karina, bairro Seac, quando a vítima estava com a sua esposa.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que dois homens se aproximaram em uma motocicleta. O carona do veículo disparou sete vezes em direção à cabeça da vítima. O homem, que não teve nome e idades informados pela PM, morreu no local.
Segundo a PM, os militares não obtiveram, no bairro, mais informações sobre possíveis suspeitos nem mesmo a motivação do crime.
Procurada para falar sobre as investigações do assassinato ou a prisão de possíveis suspeitos, a assessoria da Polícia Civil afirmou, em nota, que "durante finais de semana, feriados e ponto facultativos só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias." Assim, não forneceu nenhuma informação complementar em relação ao caso.