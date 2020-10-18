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Norte do ES

Homem é morto a tiros na frente da mulher em São Mateus

A companheira da vítima contou que dois homens se aproximaram em uma motocicleta, e um deles  disparou sete vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 17:43

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 17:43

Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar esteve no local do crime para atender a ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi executado com tiros na cabeça, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite deste sábado (18). O crime aconteceu na Avenida Karina, bairro Seac,  quando a vítima estava com a sua esposa. 
De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que dois homens se aproximaram em uma motocicleta. O carona do veículo  disparou sete vezes em direção à cabeça da vítima. O homem, que não teve nome e idades informados pela PM, morreu no local.

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Segundo a PM, os militares não obtiveram, no bairro, mais informações sobre possíveis suspeitos nem mesmo a motivação do crime.
Procurada para falar sobre as investigações do assassinato ou a prisão de possíveis suspeitos, a assessoria da Polícia Civil afirmou, em nota, que "durante finais de semana, feriados e ponto facultativos só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias." Assim, não forneceu nenhuma informação complementar em relação ao caso.

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