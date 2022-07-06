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Dom Bosco

Homem é morto a tiros dentro de bar em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugiu do local após o crime; uma pessoa que trabalha na região disse ter ouvido cerca de seis disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2022 às 19:10

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 19:10

Homicídio aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Dom Bosco, em Cariacica
Homicídio aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Dom Bosco, em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta | Montagem A Gazeta
Um homem que não teve a identidade divulgada foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Dom Bosco, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (6). A Polícia Militar confirmou o crime, mas não detalhou o número de disparos contra a vítima ou o que teria motivado o assassinato. Segundo a corporação, o suspeito fugiu após o crime e não foi localizado.
Uma pessoa que trabalha na região, mas que preferiu não ser identificada, disse que ouviu seis tiros por volta das 15h20. Segundo ele, viaturas da Polícia Militar foram até o bairro e interditaram um trecho da rua onde fica o local do crime.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido até o início da noite desta quarta-feira (6) e detalhes da investigação não foram divulgados.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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