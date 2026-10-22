Homem é morto a facadas em bar após defender atendente em Vila Velha

Um homem identificado como Thiago El Khory Rocha, de 28 anos, foi morto a facadas em um bar no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, Gabriel Silva Paiva, de 38 anos, é apontado como autor do crime. Após o assassinato, ele foi agredido por moradores e acabou preso.
Conforme relatos de testemunhas, os dois homens passaram o dia bebendo no estabelecimento. Em determinado momento, o suspeito do crime teria assediado a atendente do bar, e Thiago decidiu intervir para defender a mulher.
Ainda segundo as testemunhas, os dois começaram a discutir. Na sequência, Gabriel teria ido até a própria casa, buscado uma faca e retornado ao bar, onde esfaqueou a vítima.
Após o crime, o suspeito tentou fugir em direção a Coqueiral de Itaparica, mas retornou e foi agredido por moradores. Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, ele foi atingido com cadeiras, mesas, pedras e pedaços de madeira.
Gabriel foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
O suspeito foi autuado por homicídio qualificado. Assim que receber alta hospitalar, será encaminhado ao presídio.
* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.