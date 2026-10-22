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Em Santa Mônica

Homem é morto a facadas em bar após defender atendente em Vila Velha

Segundo testemunhas, suspeito do crime assediou a funcionária do estabelecimento e discutiu com Thiago El Khory Rocha, de 28 anos,, que foi esfaqueado. Gabriel Paiva foi agredido por moradores e preso

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 07:28

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 out 2026 às 07:28
Thiago Khory Rocha
Thiago Khory Rocha Redes Sociais

Um homem identificado como Thiago El Khory Rocha, de 28 anos, foi morto a facadas em um bar no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, Gabriel Silva Paiva, de 38 anos, é apontado como autor do crime. Após o assassinato, ele foi agredido por moradores e acabou preso.


Conforme relatos de testemunhas, os dois homens passaram o dia bebendo no estabelecimento. Em determinado momento, o suspeito do crime teria assediado a atendente do bar, e Thiago decidiu intervir para defender a mulher.


Ainda segundo as testemunhas, os dois começaram a discutir. Na sequência, Gabriel teria ido até a própria casa, buscado uma faca e retornado ao bar, onde esfaqueou a vítima.

Gabriel Silva Paiva foi autuado em flagrante por homicídio qualificado
Gabriel Silva Paiva foi autuado em flagrante por homicídio qualificado Acervo Pessoal

Após o crime, o suspeito tentou fugir em direção a Coqueiral de Itaparica, mas retornou e foi agredido por moradores. Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, ele foi atingido com cadeiras, mesas, pedras e pedaços de madeira.


Gabriel foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


O suspeito foi autuado por homicídio qualificado. Assim que receber alta hospitalar, será encaminhado ao presídio.


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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