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Taquara II

Homem é encontrado morto no quintal de casa na Serra

A Polícia Militar recebeu a informação de que havia um indivíduo caído no quintal de uma residência localizada no bairro Taquara II, Serra. Ao chegar no local, a equipe já encontrou o homem sem vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2023 às 12:53

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 12:53

Um homem foi encontrado morto com uma mochila nas costas e com as mãos para trás do corpo, no quintal de uma casa no bairro Taquara II, na Serra, na manhã desta sexta-feira (27). Não há informações sobre a identificação da vítima ou dinâmica do crime.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da corporação atendeu um chamado sobre um indivíduo caído no quintal de uma residência e, quando a equipe chegou no local, já encontrou o corpo no chão. O homem foi vítima de disparos de arma de fogo. Apesar de as mãos da vítima estarem para trás, elas não estavam amarradas. A Polícia Civil foi acionada.
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem já sem vida Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a PC, a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, é que haverá mais informações do caso e se há detidos.

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