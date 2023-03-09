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Moto foi roubada

Homem é encontrado morto em área de vegetação em Boa Esperança

Corpo do homem, que estava desaparecido desde o dia anterior após sair para trabalhar, foi encontrado na tarde desta quarta (8); ele trabalhava como cortador de seringueira
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 mar 2023 às 13:16

Publicado em 09 de Março de 2023 às 13:16

Vítima foi encontrada com o corpo deitado ao chão, de barriga para baixo, em Boa Esperança
Vítima foi encontrada com o corpo deitado ao chão, de barriga para baixo, em Boa Esperança Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem foi encontrado morto na localidade de São José do Sobradinho, na zona rural de Boa Esperança, na tarde desta quarta-feira (8). A Polícia Militar informou que quando chegou ao local viu o corpo caído em uma área de vegetação. Segundo a PM, um irmão da vítima contou que ele havia saído para trabalhar no dia anterior e não havia retornado para casa.
A vítima, que não teve idade e nome divulgados, apresentava perfurações causadas por tiros nos braços e também apresentava uma lesão na cabeça, mas não foi possível identificar o que causou o ferimento, conforme a ocorrência.
Familiares informaram aos policiais que o homem trabalhava como cortador de seringueira e que a moto utilizada por ele foi roubada. Conforme ocorrência da PM, ainda não se sabe a motivação do crime.
Conforme boletim de ocorrência da PM, há câmeras em secadores de café nas proximidades do local do crime e as imagens podem ajudar nas investigações.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Boa Esperança como homicídio e até o momento nenhum suspeito foi detido, informou a Polícia Civil, por nota. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
"A população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", descatou a corporação.

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