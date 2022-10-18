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Contorno do Mestre Álvaro

Homem é encontrado morto e outro ferido dentro de brejo na Serra

Os dois foram encontrados por ciclistas no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra; o machucado estava com o corpo amarrado e foi torturado. A polícia ainda não sabe se as vítimas têm alguma ligação

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 18:00

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

18 out 2022 às 18:00
Homem morto a tiros foi encontrado em uma região de mata, próxima a uma estrada de chão
Os dois homens foram localizados por ciclistas em um brejo às margens da Rodovia do Contorno Crédito: Oliveira Alves
Dois homens, um deles morto a tiros e o outro ferido, foram encontrados em uma área do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, na manhã desta terça-feira (18). O que estava ferido foi localizado por ciclistas que passavam por uma área de brejo da região. Ele estava gravemente machucado e com o corpo amarrado. Além disso, segundo a polícia, ele foi torturado. Eles não tiveram as identidades informadas.
Bem perto de onde a primeira vítima foi torturada, um segundo homem foi encontrado já morto, a tiros, em área de mata. A polícia ainda não sabe se os dois homens estão ligados ao mesmo crime.
O que foi localizado em estado grave e inconsciente foi levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. A expectativa da polícia é que assim que for possível, ele forneça mais detalhes sobre o que aconteceu.
O caso é investigado pela Polícia Civil e, até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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