Homem é encontrado morto e outro ferido dentro de brejo na Serra

Dois homens, um deles morto a tiros e o outro ferido, foram encontrados em uma área do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, na manhã desta terça-feira (18). O que estava ferido foi localizado por ciclistas que passavam por uma área de brejo da região. Ele estava gravemente machucado e com o corpo amarrado. Além disso, segundo a polícia, ele foi torturado. Eles não tiveram as identidades informadas.
Bem perto de onde a primeira vítima foi torturada, um segundo homem foi encontrado já morto, a tiros, em área de mata. A polícia ainda não sabe se os dois homens estão ligados ao mesmo crime.
O que foi localizado em estado grave e inconsciente foi levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. A expectativa da polícia é que assim que for possível, ele forneça mais detalhes sobre o que aconteceu.
O caso é investigado pela Polícia Civil e, até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.