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No Sul do ES

Homem de 74 anos é atacado com pedras e ameaçado com faca em Muqui

Um adolescente de 17 anos teria jogado pedras contra a residência da vítima e uma delas o acertou, causando uma contusão
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

18 out 2022 às 16:54

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 16:54

Um homem de 74 anos foi atacado com pedras e ameaçado com uma faca no distrito de Camará, no Morro do Quiabo, em Muqui, no Sul do Estado. O fato ocorreu nesta terça (18) e o agressor seria o filho do sobrinho da vítima, de 17 anos.
O homem relatou à Polícia Militar (PM) que o adolescente teria jogado pedras contra a residência do idoso. Uma das pedras acertou a panturrilha esquerda da vítima, causando uma contusão.
Diante disso, o homem chamou a polícia, pois o agressor estava ameaçando-o com uma faça nas mãos. Segundo a corporação, a vítima dispensou atendimento médico.
O adolescente foi localizado muito alterado pelos militares e ainda em posse da faca. “O menor resistiu à abordagem e foi necessário o uso de força para contê-lo, tendo ele realizado ameaças contra o solicitante e a equipe policial”, comunicou, em nota.
Após ser imobilizado, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Muqui. A PM não divulgou o motivo da agressão.
Polícia Civil (PC) foi procurada e disse que a ocorrência está em andamento.

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