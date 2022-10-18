Homem de 74 anos é atacado com pedras e ameaçado com faca em Muqui

Diante disso, o homem chamou a polícia, pois o agressor estava ameaçando-o com uma faça nas mãos. Segundo a corporação, a vítima dispensou atendimento médico.

O adolescente foi localizado muito alterado pelos militares e ainda em posse da faca. “O menor resistiu à abordagem e foi necessário o uso de força para contê-lo, tendo ele realizado ameaças contra o solicitante e a equipe policial”, comunicou, em nota.