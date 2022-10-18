Homem de 74 anos é atacado com pedras e ameaçado com faca em Muqui

Um homem de 74 anos foi atacado com pedras e ameaçado com uma faca no distrito de Camará, no Morro do Quiabo, em Muqui, no Sul do Estado. O fato ocorreu nesta terça (18) e o agressor seria o filho do sobrinho da vítima, de 17 anos.
O homem relatou à Polícia Militar (PM) que o adolescente teria jogado pedras contra a residência do idoso. Uma das pedras acertou a panturrilha esquerda da vítima, causando uma contusão.
Diante disso, o homem chamou a polícia, pois o agressor estava ameaçando-o com uma faça nas mãos. Segundo a corporação, a vítima dispensou atendimento médico.
O adolescente foi localizado muito alterado pelos militares e ainda em posse da faca. “O menor resistiu à abordagem e foi necessário o uso de força para contê-lo, tendo ele realizado ameaças contra o solicitante e a equipe policial”, comunicou, em nota.
Após ser imobilizado, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Muqui. A PM não divulgou o motivo da agressão.
A Polícia Civil (PC) foi procurada e disse que a ocorrência está em andamento.