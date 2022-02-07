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Violência no Noroeste do ES

Homem é encontrado morto com mais de 20 marcas de tiros em Colatina

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do ES, este é o 4° homicídio doloso registrado na cidade em 2022; suspeitos não foram identificados

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:51

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:51
Delegacia Regional de Colatina
O crime registrado no bairro São Braz é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (7) no bairro São Braz, em Colatina, na região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima, sem identificação, tinha cerca de 21 perfurações pelo corpo. A polícia não tem informações sobre os suspeitos do crime.
No local do crime, próximo a um condomínio residencial, os policiais encontraram várias cápsulas de pistola de calibre .40 e munições intactas de calibre .38. 
De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), este é o quarto homicídio registrado em Colatina desde o início do ano. As vítimas são todas homens. Três deles morreram baleados e um foi agredido por uma barra de ferro.
No mesmo período do ano anterior, por este tipo de crime, o município tinha apenas uma morte. Em todo o ano de 2021, foram 11 homicídios dolosos.

POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou, por nota, que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e necropsiado.

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