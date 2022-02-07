Homem é encontrado morto com mais de 20 marcas de tiros em Colatina

O crime registrado no bairro São Braz é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (7) no bairro São Braz, em Colatina , na região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar , a vítima, sem identificação, tinha cerca de 21 perfurações pelo corpo. A polícia não tem informações sobre os suspeitos do crime.

No local do crime, próximo a um condomínio residencial, os policiais encontraram várias cápsulas de pistola de calibre .40 e munições intactas de calibre .38.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) , este é o quarto homicídio registrado em Colatina desde o início do ano. As vítimas são todas homens. Três deles morreram baleados e um foi agredido por uma barra de ferro.

No mesmo período do ano anterior, por este tipo de crime, o município tinha apenas uma morte. Em todo o ano de 2021, foram 11 homicídios dolosos.

POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou, por nota, que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.