Homem é detido após furtar anel de joalheria em shopping de Vila Velha

Um homem de 33 anos foi detido após furtar um anel de ouro com brilhante de uma joalheria dentro de um shopping no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (21). Em boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que a peça custa R$ 7.730 e foi recuperada.

Conforme o boletim de ocorrência, uma funcionária da loja contou aos militares que o suspeito entrou no local pedindo para ver anéis e fez com que a vendedora pegasse vários mostruários. Em determinado momento, o homem pegou dois anéis e devolveu apenas um.

Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de furto em joalheria na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Percebendo que o cliente não havia colocado o outro anel de volta ao mostruário e que ele parecia estar tentando distraí-la, a vendedora acionou o botão do pânico da joalheria para pedir ajuda aos seguranças do shopping. Nesse momento, o suspeito percebeu, levantou e saiu apressado da loja.

Quando chegou em uma área comum do centro comercial, o homem saiu correndo, mas foi contido a tempo pelos seguranças do shopping. A Polícia Militar foi acionada nesse momento.

Ao ser questionado pela PM, o homem confessou o furto do anel aos policiais. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência e os procedimentos adotados com o homem após a detenção. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.