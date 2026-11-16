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Com espingarda

Homem é detido após atirar contra pneus de carros da janela de casa em Vitória

Pelo menos quatro veículos tiveram os pneus atingidos pelos disparos. Caso aconteceu na tarde de domingo (15), no bairro República

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2026 às 09:31
Homem foi detido após atirar contra carros de dentro do apartamento onde vive no bairro República, em Vitória Reprodução/TV Gazeta

Um homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi detido após atirar contra vários carros estacionados em uma avenida de Vitória, no início da tarde de domingo (15). Segundo testemunhas, o suspeito realizou os disparos da janela do apartamento onde vive, usando uma espingarda.


Ao menos quatro veículos tiveram os pneus atingidos pelos disparos e, de acordo com vizinhos, o homem já teria disparado contra carros outras vezes.

Homem não obedeceu as ordens da polícia

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, localizou o suspeito na janela do segundo andar do imóvel, localizado no bairro República. Ele ainda segurava a espingarda e não obedeceu às ordens dos agentes, que precisaram arrombar um portão para acessar o imóvel.


Ao entrarem no local, os militares renderam o suspeito. Além da espingarda que ele segurava, os policiais encontraram uma segunda arma.

Suspeito trabalha com segurança privada, diz vizinho

Um dos vizinhos do suspeito, que não quis se identificar, afirmou que o atirador trabalha com segurança privada e já havia disparado contra veículos outras vezes. Segundo o relato da testemunha, o próprio carro dele já foi alvo.


“Fui pegar o carro para sair e o pneu dianteiro e traseiro do lado do passageiro estavam furados. Não consegui sair e reparei que os carros que estavam estacionados do outro lado da rua também estavam furados. Tinha um carro branco, que ficou parado aqui uns dias, que também foi furado. Todos os carros que pararam aqui na rua, aqui na avenida, desde então, foram furados”, relembrou o vizinho.


A Polícia Civil informa que o suspeito, de 56 anos, levado à Delegacia Regional de Vitória, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.


Com informações de Vinícius Colini, da TV Gazeta

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