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Bairro Portal Club

Homem é detido após acidente com ciclomotor em Guarapari

Passageiro ficou ferido e foi levado para hospital; condutor fez teste do bafômetro, que apontou resultado positivo

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 16:05

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 ago 2026 às 16:05

Um homem de 54 anos foi detido após bater o ciclomotor que conduzia contra a defensa metálica da Avenida Padre José de Anchieta, no bairro Portal Club, em Guarapari, na manhã deste domingo (16). Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez, e o teste do etilômetro confirmou a presença de álcool no organismo.


Quando os policiais chegaram ao local, o passageiro do ciclomotor já recebia atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao Hospital Luiz Buaiz, em Guarapari.


Os militares localizaram o condutor logo depois e perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez. Embora tenha recusado atendimento do Samu, ele apresentava ferimentos e, por isso, foi levado pelos policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari.


Após receber atendimento médico, o homem realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado positivo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.


A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão da Delegacia Regional de Guarapari. Segundo a corporação, somente após a conclusão das oitivas será possível informar qual procedimento será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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