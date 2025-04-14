Homem é condenado por matar esposa e jogar corpo em rio de Mimoso do Sul

Um homem foi condenado por matar a esposa em fevereiro de 2023 em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O julgamento de Reginaldo de Oliveira Pacheco, de 45 anos, aconteceu na última quinta-feira (10) mas foi divulgado pelo Ministério Público do Espírito Santo apenas nesta segunda-feira (14).
O crime aconteceu durante os dias 23 e 24 de fevereiro de 2023, após uma discussão do casal sobre uma perícia não realizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Depois da briga, Reginaldo desferiu um golpe com um instrumento cortante na parte de trás da cabeça da esposa, que morreu. Na época, havia a suspeita de que a mulher estaria desaparecida até o dia 27 de fevereiro, quando o corpo foi encontrado por pescadores preso a uma viga e com uma sacola na cabeça.
Condenado por matar Maria Luiza Correa Ribeiro, de 26 anos, o réu deve cumprir pena de 36 anos e 6 meses por homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e ocultação de cadáver. Além disso, ele também vai responder por estupro de vulnerável, visto que o casal se relacionava sexualmente desde que Maria Luiza tinha 12 anos