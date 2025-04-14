Homem é condenado por matar esposa e jogar corpo em rio de Mimoso do Sul

Um homem foi condenado por matar a esposa em fevereiro de 2023 em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O julgamento de Reginaldo de Oliveira Pacheco, de 45 anos, aconteceu na última quinta-feira (10) mas foi divulgado pelo Ministério Público do Espírito Santo apenas nesta segunda-feira (14).

Condenado por matar Maria Luiza Correa Ribeiro, de 26 anos, o réu deve cumprir pena de 36 anos e 6 meses por homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e ocultação de cadáver. Além disso, ele também vai responder por estupro de vulnerável, visto que o casal se relacionava sexualmente desde que Maria Luiza tinha 12 anos