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Estava de bicicleta

Homem é assassinado a tiros no meio da rua na Serra

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Novo Porto Canoa. Douglas Vinicius Francisco, de 34 anos, estava de bicicleta e tinha acabado de sair de casa. Ele foi morto no dia do aniversário da irmã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2023 às 11:21

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 11:21

Douglas Vinicius Francisco foi assassinado a tiros no meio da rua em Novo Porto Canoa
Douglas Vinicius Francisco foi assassinado a tiros no meio da rua em Novo Porto Canoa Crédito: Oliveira Alves
Um homem foi assassinado a tiros no meio da rua no bairro Novo Porto Canoa, na Serra, na manhã desta quarta-feira (14). Douglas Vinicius Francisco, de 34 anos, estava de bicicleta e tinha acabado de sair de casa. Ele foi morto no dia do aniversário da irmã.
O crime aconteceu por volta das 6h30. Ninguém soube dizer qual a dinâmica do crime. Policiais que atenderam a ocorrência afirmaram para a reportagem da TV Gazeta que Douglas pode ser mais uma vítima da guerra do tráfico da região.
A família informou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico. A polícia acredita que ele estava indo vender drogas quando foi assassinado com pelo menos dois tiros na cabeça por criminosos rivais. O bairro onde aconteceu a execução é vizinho de Serra Dourada e Mata da Serra, onde traficantes estão em guerra.
Ainda conforme apuração da TV Gazeta, em apenas três dias, sete pessoas foram baleadas nessas regiões. Três jovens foram feridos no último domingo (11). Investigadores já estão fazendo os primeiros levantamentos sobre a morte de Douglas. 
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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