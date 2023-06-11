Jovem de 20 anos é atingido por nove tiros em Porto Canoa, na Serra

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para onde a vítima foi levada Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 20 anos foi atingido por nove tiros disparados por dois homens dentro de um carro na tarde de sábado (10), no bairro Porto Canoa, Serra . A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

De acordo com informações da Polícia Militar , a tentativa de homicídio ocorreu por volta de 16h30. O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado mais de uma hora depois e, ao chegarem ao local do crime, os militares verificaram o fato.

Em seguida, a vítima, de 20 anos, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde passou por cirurgia e encontra-se entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relato de familiares à TV Gazeta.

Não há informações sobre os autores dos disparos e nem a respeito da motivação do crime.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.