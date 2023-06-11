Jovem de 20 anos é atingido por nove tiros em Porto Canoa, na Serra

Um jovem de 20 anos foi atingido por nove tiros disparados por dois homens dentro de um carro na tarde de sábado (10), no bairro Porto Canoa, Serra. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Nenhum suspeito foi detido até o momento.
De acordo com informações da Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu por volta de 16h30. O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado mais de uma hora depois e, ao chegarem ao local do crime, os militares verificaram o fato.
Em seguida, a vítima, de 20 anos, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde passou por cirurgia e encontra-se entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relato de familiares à TV Gazeta.
Não há informações sobre os autores dos disparos e nem a respeito da motivação do crime.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Em nota, a Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.