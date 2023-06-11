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Atiradores em carro

Jovem de 20 anos é atingido por nove tiros em Porto Canoa, na Serra

Vítima foi atingida por tiros disparados por dois homens que estavam em um carro; nenhum suspeito foi preso até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2023 às 09:34

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 09:34

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para onde a vítima foi levada Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 20 anos foi atingido por nove tiros disparados por dois homens dentro de um carro na tarde de sábado (10), no bairro Porto Canoa, Serra. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Nenhum suspeito foi detido até o momento.
De acordo com informações da Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu por volta de 16h30. O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado mais de uma hora depois e, ao chegarem ao local do crime, os militares verificaram o fato. 
Em seguida, a vítima, de 20 anos, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde passou por cirurgia e encontra-se entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relato de familiares à TV Gazeta.
Não há informações sobre os autores dos disparos e nem a respeito da motivação do crime.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Em nota, a Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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