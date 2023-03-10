Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Regência, Linhares

Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na Vila de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, Vanderson Deoclécio foi atingido por diversos disparos no meio da rua. Testemunhas relataram aos policiais que o crime teria sido cometido por três indivíduos, que estavam a pé e fugiram em seguida.

Vanderson teve a morte confirmada no local do crime, na rua Rio Preto. A PM informou que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado durante o atendimento à ocorrência. Não há informações sobre o que pode ter motivado o homicídio.

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.