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Crime

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Regência, Linhares

Testemunhas contaram à PM que três indivíduos seriam os autores dos disparos contra Vanderson Deoclécio, de 33 anos; crime ocorreu na rua Rio Preto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 mar 2023 às 12:03

Publicado em 10 de Março de 2023 às 12:03

Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na Vila de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, Vanderson Deoclécio foi atingido por diversos disparos no meio da rua. Testemunhas relataram aos policiais que o crime teria sido cometido por três indivíduos, que estavam a pé e fugiram em seguida.
Vanderson teve a morte confirmada no local do crime, na rua Rio Preto. A PM informou que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado durante o atendimento à ocorrência. Não há informações sobre o que pode ter motivado o homicídio.
16ª Delegacia Regional de Linhares
Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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