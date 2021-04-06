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Violência

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em bairro de Cariacica

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (6), no bairro Itacibá. A Polícia Militar confirmou que a vítima, que não teve a identidade revelada, foi assassinada com muitos disparos

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 11:17

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 abr 2021 às 11:17
Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica investiga o crime ocorrido no bairro Itacibá Crédito: Larissa Avilez
Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (6) no bairro Itacibá, em Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, os policiais que foram deslocados para a ocorrência chegaram ao local do crime e já encontraram a vítima sem vida e caída no meio da rua.

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Ainda segundo as informações repassadas pela assessoria da PM, o homem foi assassinado com diversos disparos. A idade e a identidade dele não foram informadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local foi constatado o óbito.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Segundo a PC, "até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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