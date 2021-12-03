Homem é assassinado a tiros em Vila Velha

Um homem de 30 anos morreu após ser baleado com quatro tiros no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, por volta das 20h30 desta quinta-feira (2). A Polícia Civil suspeitava que a vítima tivesse envolvimento em um assalto a uma padaria no bairro Vale Encantado, no mesmo município, no último domingo (28), no qual um homem foi morto.
No assalto, um homem de 29 anos, identificado como Gleidson Bragatto, foi assassinado com vários tiros. Conforme a apuração da reportagem da TV Gazeta, porém, a participação do homem morto em Rio Marinho foi descartada, a princípio, por testemunhas que presenciaram o crime na padaria.
Na ocasião, Gleidson chegou ao estabelecimento junto com a namorada. Os dois estavam escolhendo um bolo no momento em que Gleidson foi surpreendido pelo assassino, que atirou várias vezes contra ele. Em seguida, o criminoso fugiu em um táxi. O assassinato aconteceu pouco antes das 17h, um horário de muito movimento na padaria. O crime assustou os moradores do bairro.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar para saber mais detalhes a respeito do crime desta quinta-feira, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver mais informações, o texto será atualizado.