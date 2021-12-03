Homem é assassinado a tiros em Vila Velha

No assalto, um homem de 29 anos, identificado como Gleidson Bragatto, foi assassinado com vários tiros. Conforme a apuração da reportagem da TV Gazeta , porém, a participação do homem morto em Rio Marinho foi descartada, a princípio, por testemunhas que presenciaram o crime na padaria.

Na ocasião, Gleidson chegou ao estabelecimento junto com a namorada. Os dois estavam escolhendo um bolo no momento em que Gleidson foi surpreendido pelo assassino, que atirou várias vezes contra ele. Em seguida, o criminoso fugiu em um táxi. O assassinato aconteceu pouco antes das 17h, um horário de muito movimento na padaria. O crime assustou os moradores do bairro.