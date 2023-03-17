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Bairro Planalto

Homem é assassinado a tiros em frente a bar em Pinheiros

De acordo com a PM, Henrique Ferreira Santos, de 28 anos, tinha passagens pela polícia; o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros

Publicado em 17 de Março de 2023 às 12:35

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 mar 2023 às 12:35
Homicídio aconteceu no bairro Planalto, em Pinheiros
Homicídio aconteceu no bairro Planalto, em Pinheiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 28 anos foi morto a tiros no meio de uma rua no bairro Planalto, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, no início da manhã desta sexta-feira (17). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Henrique Ferreira Santos. Ainda não há informações sobre como o crime aconteceu, nem sobre autoria e a motivação.
O assassinato aconteceu em frente a um bar. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Henrique estava perto de uma calçada, coberto por uma manta. A área foi isolada por uma fita zebrada para que a perícia fizesse o trabalho de inspeção da cena do crime. De acordo com a PM, a vítima teria passagens pela polícia.
O corpo de Henrique deve ser encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros. Até o momento nenhum suspeito do crime foi detido.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, disse a corporação, em nota.

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