Homem é assassinado a tiros em frente a bar em Pinheiros

Homicídio aconteceu no bairro Planalto, em Pinheiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 28 anos foi morto a tiros no meio de uma rua no bairro Planalto, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, no início da manhã desta sexta-feira (17). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Henrique Ferreira Santos. Ainda não há informações sobre como o crime aconteceu, nem sobre autoria e a motivação.

O assassinato aconteceu em frente a um bar. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Henrique estava perto de uma calçada, coberto por uma manta. A área foi isolada por uma fita zebrada para que a perícia fizesse o trabalho de inspeção da cena do crime. De acordo com a PM, a vítima teria passagens pela polícia.

O corpo de Henrique deve ser encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros. Até o momento nenhum suspeito do crime foi detido.