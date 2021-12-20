Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Cachoeiro

Um homem de 35 anos, identificado como Thiago Teixeira Matias, foi morto a tiros no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O assassinato aconteceu em um bar na noite do último sábado (18). A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso até o momento.

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender um chamado de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os militares encontraram o corpo de Thiago caído no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas constatou que ele já havia falecido. A perícia da Polícia Civil encontrou duas perfurações na região das costas e um orifício de saída na barriga.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.