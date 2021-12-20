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Violência

Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Cachoeiro

Thiago Teixeira Matias, de 35 anos, morreu no local do crime na noite do último sábado (18) no bairro Vila Rica

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:52

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

20 dez 2021 às 12:52
Um homem de 35 anos, identificado como Thiago Teixeira Matias, foi morto a tiros no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O assassinato aconteceu em um bar na noite do último sábado (18). A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso até o momento. 
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução
De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender um chamado de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os militares encontraram o corpo de Thiago caído no chão.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas constatou que ele já havia falecido. A perícia da Polícia Civil encontrou duas perfurações na região das costas e um orifício de saída na barriga.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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