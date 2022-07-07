Homem é assassinado a tiros ao lado de linha de trem em Vila Velha

O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares. A polícia destacou que a população pode ajudar com informações através do Disque Denúncia 181 ou pelo site do serviço. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", garante a corporação.