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Cobi de Baixo

Homem é assassinado a tiros ao lado de linha de trem em Vila Velha

A Polícia Militar contou que o crime aconteceu na noite desta quarta-feira (6) e a autoria ou a motivação não foram identificados até o momento
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jul 2022 às 12:15

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 12:15

Viatura da Polícia Civil - DHPP de Vila Velha
O caso será investigado pela DHPP de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 47 anos foi morto a tiros próximo à linha de trem do bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, por volta das 22h40 desta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, a autoria dos disparos e a motivação para o crime não foram identificados. Ninguém foi detido.
Ainda conforme a corporação, uma equipe foi até o local do crime e constatou a morte do homem. A Polícia Civil foi acionada e informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares. A polícia destacou que a população pode ajudar com informações através do Disque Denúncia 181 ou pelo site do serviço. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", garante a corporação.

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